Обвинение увеличило сумму иска к экс-мэру Владивостока Николаеву до млрд рублей

17 октября 2025, 10:34

Фото: iStock/blinow61

Генеральная прокуратура России увеличила сумму иска к бывшему мэру Владивостока Владимиру Николаеву с 700 миллионов до одного миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости.