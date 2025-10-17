Обвинение увеличило сумму иска к экс-мэру Владивостока Николаеву до млрд рублей
Генеральная прокуратура России увеличила сумму иска к бывшему мэру Владивостока Владимиру Николаеву с 700 миллионов до одного миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Иск подан об обращении в доход государства имущества, принадлежащего Николаеву, его матери Раисе Николаевой и нескольким другим лицам. Заседание по делу назначено на 17 октября.
Надзорное ведомство считает, что бывший градоначальник «противоправно вывел из муниципального имущества Владивостока свыше 100 экономически привлекательных объектов».
Владимир Николаев возглавлял администрацию Владивостока с 2004 по 2008 год. За время его политической карьеры против него дважды возбуждались уголовные дела. В 1999 году он был осуждён на 3,5 года лишения свободы за угрозу убийством директору спорткомплекса «Олимпиец» и причинение телесных повреждений председателю краевого комитета по физкультуре и спорту. Спустя год Николаева амнистировали.
