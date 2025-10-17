В Кирове беременную вебкам-модель судят за распространение порнографии

17 октября 2025, 10:00

Фото: iStock/galitskaya

В Кирове 25-летнюю беременную вебкам-модель обвиняют в распространении порнографических материалов. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», уголовное дело возбуждено по статье 242 УК РФ.