В Кирове беременную вебкам-модель судят за распространение порнографии
В Кирове 25-летнюю беременную вебкам-модель обвиняют в распространении порнографических материалов. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», уголовное дело возбуждено по статье 242 УК РФ.
Как оказалось, девушка работала в индустрии с 2021 по 2024 год. Сейчас она замужем и воспитывает ребёнка. Осенью 2023-го её начала преследовать незнакомый мужчина — приходил к дому с ружьём и писал угрозы в соцсетях. Позже, утверждает модель, он напал на неё и совершил непристойные действия. Мужчину задержали и судили по статье о насильственных действиях сексуального характера.
Однако во время процесса мать потерпевшей, по её словам, дала показания против дочери. После оглашения приговора матери осуждённого и девушки обратились в полицию с заявлением на вебкам-модель из-за её прошлой работы.
В квартире женщины провели обыски, а теперь, по информации источников, против неё рассматривают вопрос о лишении родительских прав.
Читайте также: