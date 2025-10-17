Россияне заметили окровавленного человека под окнами многоквартирного дома
В Екатеринбурге на улице Соболева жители многоэтажки обнаружили под окнами окровавленного мужчину. Информацию об этом публикует портал E1.ru.
По словам очевидцев, сначала люди услышали сильный грохот. Один из жильцов выглянул в окно и увидел на асфальте тело мужчины, который не двигался. Другой свидетель уточнил, что падение человека произошло примерно в семь утра.
Позже тело накрыли чёрным мешком, а на место вызвали полицию и скорую помощь. В свердловском управлении Следственного комитета России ещё не дали комментариев по факту произошедшего.
Ранее в Санкт-Петербурге нашли трёхмесячного младенца в коляске у мусорных контейнеров. Предполагается, что младенец появился на свет в семье мигрантов.
