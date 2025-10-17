Россияне заметили окровавленного человека под окнами многоквартирного дома

17 октября 2025, 10:18

В В Екатеринбурге на улице Соболева мужчина погиб в результате падения с высоты

Фото: Istock/lakshmiprasad S

В Екатеринбурге на улице Соболева жители многоэтажки обнаружили под окнами окровавленного мужчину. Информацию об этом публикует портал E1.ru.