Суд в Ростове-на-Дону вынес приговоры 15 бойцам батальона «Айдар»
Окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил 15 бойцов украинского батальона «Айдар» к срокам от 15 до 21 года колонии строгого режима. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Суд признал их виновными по делу о слежке за российскими военными, терроризме и насильственном захвате власти. Самые длинные сроки получили Грузинов, Недоступ и Калинченко — по 21 году.
Адвокат заявил, что только двое признали вину, а остальные будут обжаловать приговор. Он утверждает, что его подзащитные не совершали военных преступлений.
Батальон «Айдар» создали 11 лет назад как добровольческое формирование. Украинские власти позже расформировали его, зафиксировав ряд преступлений. В 2023 году суд приговорил экс-замкомандира батальона Дениса Мурыгу к 16 годам колонии.
