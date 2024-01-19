Потерпевшие при теракте в кафе Петербурга подали миллионные иски к Треповой*

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Иски на сумму в порядка 50 миллионов рублей к Дарье Треповой* подали потерпевшие по делу о теракте в петербургском кафе. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, что 2 апреля 2023 года Трепова* находилась на творческом вечере военкора Владлена Татарского. Она вручила ему статуэтку, в которой находилось взрывное устройство. В результате прогремевшего взрыва Татарский погиб на месте, ещё свыше 50 человек получили ранения. Она обвиняется в совершении теракта.
Агентство отмечает, что всего в суд поступил 21 иск. Один из них, на 15 миллионов рублей, принадлежит матери погибшего военкора.
Трепова*, не признающая свою вину в содеянном, также не признала и данный иск. При этом она пообещала, что в частном порядке постарается компенсировать средства.
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Агентство отмечает, что всего в суд поступил 21 иск. Один из них, на 15 миллионов рублей, принадлежит матери погибшего военкора.
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Анастасия Чинкова