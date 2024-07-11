Обвинение запросило исправительные работы по делу о неосторожном убийстве Бабаевой

Фото: IStock/Nikolay Tsuguliev
Представитель обвинения по делу о гибели главы крымского представительства медиагруппы «Россия сегодня» и экс-главреда «Газеты.ru» Светланы Бабаевой предложил суду назначить обвиняемому инструктору Игорю Малёву 1 год и 9 месяцев исправительных работ, передает «РИА Новости».
Малеву выдвинули обвинение по статье 109 УК «убийство по неосторожности». На учебном полигоне во время стрельбищ он нарушил правила техники безопасности и выстрелил очередью в грунт. Одна пуля разделилась на два фрагмента, один из которых попал в шею, а другой в голову журналистке.
Обвинение запросило суд назначить именно такое наказание с учетом признания подсудимым своей вины и наличия у него несовершеннолетнего ребенка.
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Олег Дикий