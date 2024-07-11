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Обвинение запросило исправительные работы по делу о неосторожном убийстве Бабаевой

РИА Новости: обвинение запросило за гибель Бабаевой меньше двух лет исправработ
11 июля 2024, 19:20
Фото: IStock/Nikolay Tsuguliev

Фото: IStock/Nikolay Tsuguliev

Представитель обвинения по делу о гибели главы крымского представительства медиагруппы «Россия сегодня» и экс-главреда «Газеты.ru» Светланы Бабаевой предложил суду назначить обвиняемому инструктору Игорю Малёву 1 год и 9 месяцев исправительных работ, передает «РИА Новости».


Малеву выдвинули обвинение по статье 109 УК «убийство по неосторожности». На учебном полигоне во время стрельбищ он нарушил правила техники безопасности и выстрелил очередью в грунт. Одна пуля разделилась на два фрагмента, один из которых попал в шею, а другой в голову журналистке.

Обвинение запросило суд назначить именно такое наказание с учетом признания подсудимым своей вины и наличия у него несовершеннолетнего ребенка.

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Жительница Подольска поделилась подробностями о пожаре в девятиэтажке
11 июля 2024, 19:17

Фото: iStock/Tomwang112

Жительница Подольска Анастасия рассказала о деталях произошедшего пожара на крыше девятиэтажного дома.
По её словам, перед возгоранием был слышен взрыв.

«И полиция, и скорая, и пожарные на месте. Началось возгорание где-то около часа дня. Вижу, что люди на улице давно стоят, еще как началось. Помогают друг другу, воду приносят. Криков [о помощи] не слышала. Но был слышен звук взрыва, когда огонь перекинулся на другие квартиры», — рассказала в беседе с Газета.ру женщина.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске загорелась крыша многоэтажного жилого дома, расположенного на улице Веллинга. Уточнялось, что огонь уже распространился почти на всю крышу дома. На месте происшествия работали сотрудники МЧС.

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Прокуратура запросила 8,5 лет Гозману* заочно
РИА Новости: Гозману запросили 8,5 лет колонии по делу о фейках
11 июля 2024, 19:17

Фото: IStock/Sittipol Sukuna

Гособвинение в ходе прений сторон попросило назначить 8,5 лет колонии заочно Леониду Гозману* по делу о распространении фейков об армии, передает корреспондент РИА Новости из зала Гагаринского суда Москвы.
В отношении общественного деятеля было возбуждено дело по статье о распространении фейков о ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти. Гозман публиковал посты в своем Телеграм, где открыто критиковал действия российских властей и распространял ложную информацию о деятельности российских солдат в украинской Буче.

Адвокат Гозмана сообщил, что его подзащитный не считает себя виновным и заявляет, что следствие собрало недостаточно доказательств.

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В московской поликлинике лифт упал с 15-го этажа, есть погибшие
Mash: Лифт упал с 15-го этажа в московской поликлинике №220, погиб человек
11 июля 2024, 18:54

Фото: iStock/alex_u

В столичной поликлинике №220 лифт упал с пятнадцатого этажа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно информации источника, погиб мужчина — 32-летний Геворг. Еще один человек, по предварительным данным, пострадал.

Уточняется, что здание медицинского учреждения находится на ремонте, поэтому пациентов внутри не было.

Ранее сообщалось, что два работника строительной площадки сорвались в шахту лифта с седьмого этажа строящейся поликлиники в Красноярске. Пострадавшие получили травмы головы и тела. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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У берегов канадской провинции произошло землетрясение
У канадской провинции Британская Колумбия произошло землетрясение магнитудой 6,5
11 июля 2024, 18:36

Фото: iStock/Petrovich9

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов канадской провинции Британская Колумбия. Об этом информирует Геологическая служба США (USGS).
Уточняется, что землетрясение зафиксировали в 18.08 мск. Его эпицентр находился в 219 км к юго-западу от города Тофино, который расположен в провинции Британская Колумбия.

Примечательно, что очаг землетрясения залегал на глубине восемь километров. Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.

Ранее сообщалось, что концерт певицы Тейлор Свифт вызвал землетрясение в швейцарском Цюрихе. Причиной возникновения данного природного явления стали ритмичные и синхронные прыжки порядка 50 тысяч поклонников ​знаменитой исполнительницы.

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Насиловали и включали гей-порно: как подростки из Тувы истязали мальчика и в чем виноват его отчим
Изнасилование мальчика из Тувы: как сейчас живет ребенок и кто понес наказание
11 июля 2024, 17:40

Фото: iStock/Xavier_S

Немыслимая жестокость подростков из тувинского села потрясла общественность. Трое несовершеннолетних на протяжении нескольких дней насиловали 10-летнего школьника. О том, почему их не торопились привлекать к ответственности и за что местные жители ополчились на семью пострадавшего расскажет редакция «Радио 1».

Подростки изнасиловали мальчика в Туве


Три подростка из тувинского села несколько дней насиловали ребенка. Их жертвой оказался 10-летний мальчик. Несовершеннолетним извращенцам было от 15 до 17 лет. Три дня подряд злоумышленники водили ребенка в общественный туалет, где смотрели гей-порно и совершали насилие над учеником младших классов.

О резонансном преступлении вскоре узнала общественность, однако это не помогло скорее привлечь злоумышленников к ответственности. Огласка дала обратный эффект. Мать пострадавшего мальчика Айза рассказывала, что прибывшие в регион правоохранители всячески выгораживали обидчиков ее сына и не стремились оказать какую-либо помощь ребенку.

На ситуацию обратила внимание журналистка Ксения Собчак. В своем телеграм-канале она опубликовала пост о том, что направила письмо на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина с просьбой привлечь виновных к ответственности.

Что с мальчиком из Тувы сейчас


После множественных издевательств, совершенных подростками, 10-летний мальчик страдает недержанием кала и энурезом.

Психика мальчика также сильно пострадала.

Его мать прежде рассказывала, что сын стал неразговорчив, постоянно закутывается в одеяло, прячет свое нижнее белье. Однажды он спросил: «Больно ли умирать?», поделилась женщина с журналистами.

Восстановление ребенка также усугубляют давление и угрозы со стороны родственников насильников. В связи с этим было принято решение перевезти семью в Москву, где ребенок продолжит лечение в комфортных условиях.

«Родственники насильников оказывали на нас давление. Брат одного из старшеклассников сказал, что если его брата посадят, то он нас всех застрелит. В июле разбили окна в доме моих родителей, подожгли хозяйственные постройки: сарай, огород, туалет, душевую. Я написала заявление, по сей день ответа нет», — рассказывала прежде мать пострадавшего мальчика.

Переезд семьи и дальнейшая реабилитация пострадавшего были организованы Ксенией Собчак. В своем телеграм-канале она сообщила, что руководствовалась принципом «сначала сделай — потом говори».

Мать пострадавшего выразила слова благодарности журналистке и тем, кто не остался равнодушным к беде ее семьи.


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Пострадавшего ребенка лечили неправильно



После того, как 10-летний мальчик прошел обследование в столичной клинике, оказалось, что прежде его лечили неправильно. В Москве ребенку была назначена и проведена лазерная операция.

Мать пострадавшего вспоминает, что во время госпитализации в Туве, когда у ребенка началось очередное калонедержание, врач, не облачившись в медицинский халат и не включив свет, провел обследование заверив, что с маленьким пациентом все в порядке.

«Врач, даже не надев халат и не включив свет, он надел перчатки и засунул палец в анальное отверстие сына. Ребенок в это время начал кричать от боли», — рассказывала Айза.


Дело о клевете


Сроки проведения расследования по делу об изнасиловании затягивались также из-за уголовного дела, возбужденного в отношении матери пострадавшего.
Оказалось, что женщина является фигуранткой уголовного дела о клевете.

Документ был составлен после ее ссоры с супругом. Она обвинила его в побоях, истязании, а затем примирилась и решила заявление забрать.

Именно тот факт, что ребенок рос в неблагополучной семье, где его мать и отчим злоупотребляли спиртными напитками, а последний поднимал руку на женщину, послужили поводом для того, чтобы жители села стали обвинять в произошедшей трагедии женщину. Соседи даже предполагали, что изнасиловать мальчика мог его отчим, а женщина намеренно оговорила подростков.

Даже родственники Айзы и её близкие знакомые настаивают на том, что насилие ученики старших классов совершить не могли.

Насильникам вынесли приговор


Суд установил причастность к преступлению троих несовершеннолетних. 15 июня 2024 года стало известно, что насильников, надругавшихся над 10-летним мальчиком, признали виновными.

В СУ СК по Республике Тыва сообщили, что фигурантам назначено от 7 до 9 лет лишения свободы.

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Бывшего замруководителя Фонда содействия ЖКХ обвиняют в мошенничестве
РБК: экс-замруководителя Фонда содействия ЖКХ задержан по делу о мошенничестве
11 июля 2024, 17:23

Фото: IStock/AndreyPopov

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего замруководителя Фонда содействия реформированию ЖКХ Владимира Талалыкина по делу о мошенничестве, сообщает РБК.
По информации источников издания, Талалыкин задержан за мошенничество в особо крупном размере. Максимальное наказание за это преступление составляет до 10 лет лишения свободы.

Ранее работникам этой организации инкриминировалась та же статья. Была информация, что управляющий Светлана Аглинишкина, юрист Дмитрий Шарифуллин и Екатерина Мыскина умышленно похитили средства, завысив стоимость охранных услуг жилых комплексов. Таким образом ущерб компании составил свыше 240 млн рублей.

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#ущерб
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Мужчина убил служебную собаку, задействованную в поиске пропавшего ребенка-инвалида
Челябинец убил собаку, которая должна была искать пропавшего мальчика с ДЦП
11 июля 2024, 17:10

Фото: iStock/Michael Nesterov

В Челябинске мужчина пробрался во двор чужого дома и зарезал собаку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД России по региону.
Служебную собаку звали Джесс, она должна была помогать в поисках пропавшего мальчика. Отмечается, что проходившему мимо мужчине не понравилось, что собака громко лаяла. Якобы этим она напугала его ребенка.

Отмечается, что овчарка не находилась на улице, а лаяла на территории частного дома. Тогда мужчина с ножом пробрался на участок через закрытые ворота и нанес Джесс ножевые ранения.

Сотрудники правоохранительных органов уже нашла подозреваемого. В отношении него завели уголовное дело.

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В Москве мигранты изнасиловали спящих девушек
11 июля 2024, 16:29

Фото: istockphoto / blinow61

В Москве нелегальные мигранты напали на двух спящих девушек и изнасиловали их.
В Москве были задержаны два гражданина Киргизии, которые, находясь на территории России с нарушением миграционного законодательства, совершили изнасилование двух девушек.

«Инцидент произошёл в ночь на 9 июля в квартире на Проспекте Мира. По данным Следственного комитета Москвы, девушки спали, когда на них напали злоумышленники. Один из подозреваемых вёл видеосъёмку процесса», — говорится в материале.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения в виде ареста для подозреваемых. Подробности о том, как девушки оказались в квартире с мигрантами, не сообщаются.

По кадрам с места происшествия, опубликованным ведомством, можно предположить, что в квартире мог быть организован хостел.

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Акула повредила подводный дрон исследователей
Акула откусила кусок дрона, исследовавшего дно Большой голубой дыры
11 июля 2024, 15:53

Фото: IStock/RamonCarretero

Акула откусила кусок от подводного дрона, исследовавшего Большую голубую дыру. Видео с инцидентом опубликовал на своем YouTube-канале исследователь Джон Митчелл.
Он со своим напарником захотел исследовать дно Большой голубой дыры и заодно проверить реакцию местных морских обитателей на видеокамеру. Это крупное подводное пространство, глубиной 130 метров, расположенное недалеко от Белиза. Оно известно тем, что французский океанолог Жак-Ив Кусто включил его в десятку лучших мест на Земле для дайвинга.

Как видно из кадров, опубликованных блогером, плавник акулы показывается на мгновение и исчезает. Через несколько секунд она внезапно набрасывается на технику и откусывает от нее часть. Дрон удалось поднять, но второй раз погрузить его уже не получилось.

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