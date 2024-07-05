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В ВСУ признали сложную обстановку на Харьковщине

Представитель группы ВСУ Повх посчитал сложной ситуацию под Харьковом
05 июля 2024, 13:12
Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Ситуация на Харьковщине остается сложной для украинских военных. Это признал в эфире телемарафона Украины представитель группы боевиков ВСУ «Харьков» Юрий Повх.
«Ситуация зоне ответственности оперативно тактической группировки «Харьков» остается сложной», — сказал командир боевиков ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВС РФ ударили по портовой территории в Черноморске под Одессой в южной части Украины. Ликвидированы 18 иностранных наемников ВСУ.



До этого представители пророссийского подполья сообщали о взрывах в районе авиазавода в Харькове. Уничтожены украинские пикапы, беспилотники и боекомплекты.

Российская спецоперация в Донбассе продолжается. По мнению командира батальона «Ахмат» Апты Алаудинова, СВО, возможно, удастся завершить осенью текущего года.

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#харьковская область
#новости
MWM: ВС России значительно подпортили репутацию танков Abrams
05 июля 2024, 13:07

Фото: istockphoto / Michael Vi

Уничтожение американских танков Abrams на Украине сильно испортило их репутацию во всем мире, пишет Military Watch Magazine.
«В ходе многочисленных боёв танки «Abrams», помимо артиллерии, также понесли потери от беспилотных летательных аппаратов, ручных противотанковых средств и орудий танков Т-72», — сообщается в публикации.

Кроме этого, эти инциденты только усилили опасения относительно боевых качеств этой техники в других странах. Ранее, в 2010-х годах, репутация танка уже пострадала из-за событий в Ираке.

3 июля российские войска уничтожили ещё один танк «Abrams» на Авдеевском направлении. Предварительно обнаружив машину с помощью разведывательного беспилотника, артиллеристы группировки войск «Центр» подбили американский танк высокоточным снарядом «Краснополь».

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#вс рф
#сво
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Вертолет экстренно сел в поле из-за атаки ВСУ и спровоцировал пожар под Ростовом
05 июля 2024, 12:29

Фото: istockphoto/LYagovy

Пожар в поле в Ростовской области спровоцировала экстренная посадка военного вертолета. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. По информации источников, возгорание случилось в ночь на 5 июля.
При массированной атаке со стороны боевиков ВСУ командир экипажа МИ-28 экстренно сел в поле, чтобы не стать мишенью для дронов.

Однако двигатель винтокрылой машины был накален, что привело к возгоранию травы. Пламя распространилось, примерно, на 500 квадратных метров.

На место выехали оперативные службы и быстро ликвидировали пожар. По предварительной информации, вертолет не получил повреждений.

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Развожаев: Российская авиация уничтожает цели над акваторией Чёрного моря
05 июля 2024, 12:29

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

В районе Севастополя авиация Воздушно-космических сил РФ уничтожает цели над акваторией Чёрного моря. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
В своём телеграм-канале он уточнил, что российские истребители-перехватчики работают на значительном удалении от береговой линии и не подпускают противника ближе к берегу и городу. Все оперативные службы находятся в состоянии повышенной боевой готовности, заверил глава городской администрации.

Развожаев также обратился к жителям Севастополя с просьбой сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и находиться во временных укрытиях или безопасных местах. Он также призвал избежать нахождения на открытых пространствах, так как наибольшую опасность представляют собой разлетающиеся осколки ракет.

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Подполье сообщило об уничтожении 18 наёмников ВСУ в Черноморске
05 июля 2024, 12:14

Фото: istockphoto/aapsky

Накануне, 4 июля, российские войска нанесли ракетный удар по территории порта в городе Черноморск Одесской области на юге Украины. В результате погибли 18 иностранных наёмников, воевавших на стороне ВСУ.
Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на информацию от одесских коллег. По данным сопротивления, 4 июля в 16:40 под удар попало новое административное здание в порту Черноморска. Как раз за несколько часов до атаки туда прибыли иностранные наёмники. Подпольщики затруднились сообщить, из какой они прибыли страны. Известно о 18 погибших иностранных военных.

Как сообщили представители подполья, вместе с наёмниками на территорию порта были доставлены тяжёлая военная техника и снаряды, которые также были уничтожены повторным ракетным ударом.

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Interia: В ВСУ рассказали о проблемах в ДНР из-за тактики российских войск
05 июля 2024, 11:39

Фото: istockphoto/Leestat

Украинские войска испытывают серьёзные проблемы в ДНР из-за тактики Вооружённых сил РФ. Об этом заявил представитель группировки ВСУ «Хортица».
В разговоре с изданием Iteria он отметил, что интенсивность обстрелов со стороны российских войск не уменьшилась. Также продолжаются атаки российских пехотных подразделений. Украинский офицер рассказал, что российские бойцы рассредоточиваются небольшими группами вокруг своих позиций и проводят массированные атаки с разных направлений, в то время как артиллерия и дроны-камикадзе «Ланцет» отвлекают внимание обороняющихся украинцев.

По словам представителя ВСУ, наиболее сложная обстановка для украинских войск складывается вокруг Часова Яра. Понимая стратегическую важность этого населённого пункта, российские войска сосредоточили на этом участке большое количество боевой техники, а также ударных дронов новейших модификаций.

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#вс рф
#часов яр
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В России изучили принцип работы кассетного боеприпаса ATACMS
05 июля 2024, 10:20

Фото: istockphoto / MikeMareen

Российские эксперты провели исследование устройства кассетного суббоеприпаса, используемого в ракете ATACMS.
ATACMS — это оперативно-тактическая баллистическая ракета, запускаемая из реактивных систем залпового огня, включая M142 HIMARS.

Российские эксперты изучили устройство и принцип работы кассетного суббоеприпаса, который используется в американской ракете ATACMS, в частности блок лазерных гироскопов и GPS-модуль.Об этом в беседе с РИА Новости рассказал специалист по работе с вооружением.

Кассетный суббоеприпас имеет форму шара зелёного цвета, размером с теннисный мяч, с выступами по одной оси.

«Это кассетный суббоеприпас М74. В ракете ATACMS их 275 штук. Вскрытие кассеты происходит на высоте около 200 метров над поверхностью земли. За счёт выступающих перьев суббоеприпас начинает вращаться под действием набегающего потока воздуха. Когда он совершает около двух тысяч оборотов, центробежные стопоры расходятся в стороны, и происходит поворот двигателя внутри. Капсюль-детонатор встаёт напротив ударника. При ударе о поверхность боеприпас взрывается», — рассказал эксперт.

В ситуациях, когда кассета открывается штатно, но боеприпас выпадает и не срабатывает, он остаётся взведённым и перемещение его уже невозможно. Поэтому, встретив такой шарик, населению следует быть предельно осторожными.

«Рубашка состоит из штампованной облицовки, внутри — корпус из вольфрамового сплава с насечками. Внешняя и внутренняя оболочка скреплены точечной сваркой. Внутрь помещено взрывчатое вещество и взрыватель. Граната РГО имеет сходную внутреннюю конструкцию, но у нас использована сталь, у них — вольфрам», — уточнил специалист.

Стоит отметить, что вольфрамовые осколки могут набирать большую скорость при полете — радиус разлета осколков составляет около 20 метров, но даже на расстоянии 50 метров они способны пробить металлическую дверь.

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Беженец из Дзержинска: Чернокожие наёмники ВСУ стреляли по окнам домов
05 июля 2024, 09:46

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Чернокожие наёмники, воюющие на стороне ВСУ, стреляли по окнам домов мирных жителей в подконтрольном Киеву Дзержинске (украинское название Торецк). Об этом сообщил беженец из города.
В разговоре с РИА Новости он рассказал, как во двор дома, где он жил, забежали человек пять негров в камуфляже и принялись палить по гаражу, кухне, окнам домов. Местные жители в это время прятались в подвале.

«В подвал они лезть побоялись, поэтому закидали его шумовыми гранатами. Один раз выстрелили из гранатомёта, но заряд разорвался у входа, никого не задев», — вспоминал мужчина.

По его словам, они всё равно уже готовились к смерти, но тут снаружи снова послышались выстрелы. Оказалось, в Дзержинск прорвалось подразделение российской разведки.

«Прибежали наши русские ребята и отогнали их», — сказал беженец.

Он также вспомнил, что на улице остался лежать убитым один из наёмников, который не успел убежать. Российские разведчики сказали, что это был француз.

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Подполье: Под Одессой уничтожен курируемый Лондоном центр подготовки диверсантов
05 июля 2024, 09:25

Фото: istockphoto/aapsky

В ночь на 5 июня российские войска нанесли ракетные удары по объектам ВСУ в Черноморске Одесской области. Одной из целей был центр подготовки украинских диверсантов-подводников, обучением которых занимались британские инструкторы.
Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на информацию от коллег из Одесской области. По данным сопротивления, в 02:45 по московскому времени мощный взрыв был зафиксирован в районе крытого склада центра подготовки моряков «Авант». Именно там инструкторы из Великобритании готовили украинских диверсантов.

Лебедев также добавил, что, предположительно, именно там находится база, откуда безэкипажные катера запускаются в сторону Крыма и Крымского моста. Кроме того, ещё один удар российской ракеты пришёлся по стоянке грузовиков, перевозивших оружие и боеприпасы, заключил подпольщик.

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#одесса
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ФСБ: В ДНР найден заминированный схрон с оружием
05 июля 2024, 09:24

Фото: istockphoto / Wachira Wacharapathom

В Володарском районе Донецкой Народной Республики нашли тайник с оружием, который был заминирован.
Обнаруженный заминированный схрон с оружием был заготовлен украинскими диверсионными группами.

«В ходе оперативно-боевых мероприятий управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике в Володарском районе обнаружен заминированный схрон со взрывными устройствами, заготовленный украинскими диверсионными группами. В схроне находились гранатомет РПГ-7, восемь ручных гранат, 11 запалов к гранатам, тротиловая шашка, 300 патронов к стрелковому оружию», — сказали в ФСБ.

По данным службы, схрон был заготовлен в 2022 году украинскими диверсионно-разведывательными группами для проведения террористических актов в ДНР.

Изъятые взрывные устройства были утилизированы на специальном полигоне.

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