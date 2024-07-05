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Ситуация на Харьковщине остается сложной для украинских военных. Это признал в эфире телемарафона Украины представитель группы боевиков ВСУ «Харьков» Юрий Повх.
«Ситуация зоне ответственности оперативно тактической группировки «Харьков» остается сложной», — сказал командир боевиков ВСУ.
Ранее сообщалось, что ВС РФ ударили по портовой территории в Черноморске под Одессой в южной части Украины. Ликвидированы 18 иностранных наемников ВСУ.
До этого представители пророссийского подполья сообщали о взрывах в районе авиазавода в Харькове. Уничтожены украинские пикапы, беспилотники и боекомплекты.
Российская спецоперация в Донбассе продолжается. По мнению командира батальона «Ахмат» Апты Алаудинова, СВО, возможно, удастся завершить осенью текущего года.
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Никита Кротов