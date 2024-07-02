Обвинившая сенатора Совфеда в изнасиловании массажистка хочет забрать заявление

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang
Массажистка, которая ранее обвинила 57-летнего сенатора Совфеда от Курской области Александра Брыксина в изнасиловании, хочет забрать заявление из полиции и просит не проводить проверку. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
По данным издания, девушка познакомилась с сенатором в середине июня, когда он пришел на массаж в клинику, где та работала. К концу месяца он пригласил ее в Москву для новых сеансов массажа. Политик якобы готов был отдать 100 тысяч рублей за пять сеансов, а также компенсировал 50 тысяч за транспорт и жилье.
Уточняется, что массажистка согласилась с предложением, так как сенатор на тот момент не проявлял к ней знаков внимания.
Baza заявляет, что теперь девушка хочет забрать заявление, испугавшись последствий, так как политик представлялся влиятельным человеком, но материалы уже отправили в Следственный комитет.
До этого сообщалось, что заявление в полицию написал муж массажистки, когда узнал об измене. Достоверных сведений о том, было ли случившееся изнасилованием или все происходило по обоюдному согласию, на данный момент нет.
Читайте также:
Женщина изобразила удовольствие во время изнасилования мигрантом, чтобы выжить
В Подмосковье родителей возмутило развлечение повара детсада с их трехлетним сыном
Стала известна сумма взятки, в которой подозревают экс-замминистра обороны Иванова
Уточняется, что массажистка согласилась с предложением, так как сенатор на тот момент не проявлял к ней знаков внимания.
Baza заявляет, что теперь девушка хочет забрать заявление, испугавшись последствий, так как политик представлялся влиятельным человеком, но материалы уже отправили в Следственный комитет.
До этого сообщалось, что заявление в полицию написал муж массажистки, когда узнал об измене. Достоверных сведений о том, было ли случившееся изнасилованием или все происходило по обоюдному согласию, на данный момент нет.
Читайте также:
Женщина изобразила удовольствие во время изнасилования мигрантом, чтобы выжить
В Подмосковье родителей возмутило развлечение повара детсада с их трехлетним сыном
Стала известна сумма взятки, в которой подозревают экс-замминистра обороны Иванова
Данил Пономарев