Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Подмосковье родителей возмутило развлечение повара детсада с их трехлетним сыном

В Подмосковье родителей возмутило развлечение повара детсада с их трехлетним сыном

SHOT: в Красногорске повар детсада щекотала ногой трехлетнего воспитанника
02 июля 2024, 18:39
Фото: iStock/Irina_Geo

Фото: iStock/Irina_Geo

В подмосковном Красногорске родителей трехлетнего мальчика возмутило странное развлечение повара частного детсада «Журавлик» с их трехлетним сыном. Об этом пишет Shot в Telegram.
В сети распространился ролик, на котором можно заметить, как взрослая женщина щекочет ногой лежащего на земле ребенка. В дошкольном учреждении прокомментировали данный инцидент, заявив, что мальчик с видео — это внучатый племянник этой женщины.

Но родители сообщили, что это повар детского сада, которая не состоит с ними в родственных связях. По словам матери мальчика, она не одобряет такие игры.



Уточняется, что родители хотят обратиться в правоохранительные органы, чтобы они провели проверку детского сада.

Ранее сообщалось, что в Калининграде чемпион России по карате Алибек Гаджикурбанов избил занимавшегося в его спортивной секции школьника.

Читайте также:

Чемпион России по карате избил школьника

В московском подъезде обнаружили новорождённого ребёнка

Российский подросток поджег батарейный шкаф ради 50 тысяч рублей и попался
#женщина
#видео
#родители
#женщины
#инцидент
#мальчик
#повар
#игры
#детский сад
Студент третьего курса МГУ совершил самоубийство из-за проваленной сессии
Mash: Студент МГУ выпал с 16-го этажа общежития после проваленной сессии
02 июля 2024, 18:56

Фото: iStock/fpphotobank

Студент третьего курса МГУ совершил самоубийство. Причиной такого поступка послужила проваленная сессия. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Согласно информации источника, за некоторое время до этого юноша вместе с соседом по комнате собирались пойти в столовую.

Пока парень ждал сокурсника за дверью, тот совершил самоубийство. В последнее время двадцатилетний молодой человек плохо спал, был подавленным и постоянно нервничал из-за сессии. Уточняется, что он учился на факультете Мехмата.

Ранее сообщалось, что одиннадцатиклассник покончил с собой из-за ЕГЭ в Москве. Он боялся, что не сдаст экзамен. Трагедия произошла в Свиблово.

Читайте также:

Школа или родители: кто доводит подростков до самоубийства?

SHOT: одиннадцатиклассник из Москвы покончил с собой из-за страха перед ЕГЭ

В Свердловской области ученик 8 класса совершил суицид из-за плохих оценок
#родители
#самоубийство
#человек
#суицид
#университет
#мгу
#студент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Очевидица взрыва автобуса в Москве раскрыла подробности происшествия
02 июля 2024, 18:43

Фото: iStock/DERO2084

Очевидица взрыва автобуса на севере Москвы Мария заявила, что пострадал при происшествии лишь водитель.
Она отметила некоторую панику среди свидетелей ситуации, однако подчеркнула, что все спасательные службы прибыли на место довольно быстро.

«Взрыв был достаточно сильным, обломки долетели до ближайших лавочек, аж уши заложило. Пострадавших нет, кроме водителя. Его достал водитель проезжавшей мимо машины. У него пострадали только глаза и лицо. Службы приехали очень быстро. Паника была среди населения, выбежали люди даже из соседних домов. Мы подошли, когда уже все были на улице, и оцепляли территорию», — рассказала в беседе с Газета.ру Мария.

Ранее сообщалось, что водителя автобуса на севере Москвы отправили в больницу после взрыва газового оборудования на крыше.

Читайте также:

Водителя московского автобуса увезли в больницу после взрыва газа на крыше

Серия поджогов в Одессе: попытка сжечь подстанцию и сгоревший автомобиль военного

В Грузии разбился военный вертолёт
#взрыв
#водитель
#глаза
#люди
#автобус
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бывшего замминистра Самарской области посадили на 9,5 года за взятки
02 июля 2024, 18:05

Фото: istockphoto / BrianAJackson

Экс-замглавы минздрава Самарской области Майрамукаеву суд дал 9,5 года за взятки, сообщил в своем тегерамм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Решение вынес Октябрьский районный суд Самары.

«Экс-чиновник признан виновным по статье 290 УК РФ. На него наложен штраф в 45 миллионов рублей. Суд лишил Майрамукаева права занимать должности в госорганах сроком шесть лет после отбытия наказания. Также сохранен арест на недвижимость и средства осужденного на общую сумму 40 миллионов рублей», —говорится в сообщении.

По информации следствия, в период с января по август 2023 года замминистра, который также руководил департаментом фармации, медицинской техники и материально-технического обеспечения министерства, получил от директора московской компании «ДМ-Групп» Артура Дроздова 15 миллионов рублей. Взамен он обещал содействие в заключении госконтрактов на поставку медицинского оборудования на сумму 147 миллионов рублей.

4 августа 2023 года суд принял решение об аресте Майрамукаева. Кроме того, сотрудники ФСБ задержали его начальника — министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна.

Читайте также:

Hindustan Times: в Индии погибли 107 человек из-за давки на празднике — видео

Стало известно о появлении большой трещины в земле в Мексике недалеко от Тулы

Суд в Санкт-Петербурге признал экстремистским объединением супругов Невзоровых
#суд
#арест
#штраф
#права
#фсб
#ук
#человек
#рф
#самарская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Hindustan Times: в Индии погибли 107 человек из-за давки на празднике — видео
02 июля 2024, 17:48

Фото: istockphoto/Sagittarius Pro

Порядка 107 человек погибло в результате давки на религиозном празднике в индийском штате Уттар-Прадеш. Очевидцы рассказали журналистам издания Hindustan Times, что трагедия случилась при выходе из палатки, где говорил проповедник.
Собралась толпа, потом люди стали падать друг на друга. Кроме того, жара и духота усугубили ситуацию. Подробности происшествия выясняются.
А тем временем от жары страдают и в других местах. Так, в Москве в Хорошево-Мневниках утонул мужчина, спасавшийся от аномального зноя, а подмосковные власти организовали акцию по раздаче бесплатной воды.

Помимо этого, в мексиканском штате Идальго у людей повреждены дома из-за появившейся в земле огромной трещины.

Читайте также:

Серия поджогов в Одессе: попытка сжечь подстанцию и сгоревший автомобиль военного

Синоптик Позднякова предупредила о ливнях и грозах в Москве

В Московской области представили новую забаву – экологический теннис
#мир
#индия
#новости
#смерть
#видео
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Серия поджогов в Одессе: попытка сжечь подстанцию и сгоревший автомобиль военного
«Страна.ua»: В Одессе пытались поджечь подстанцию и сгорел автомобиль военного
02 июля 2024, 17:42

Фото: istockphoto/GummyBone

В Одессе накануне, 1 июля, зафиксировали серию поджогов. Как сообщило украинское издание «Страна.ua», неизвестные пытались устроить пожар на подстанции, а после сожгли машину военнослужащего.
По данным журналистов, около 11:30 кто-то попытался поджечь подстанцию «Пересыпская», однако пламя погасло, не успев распространиться.

«По данному факту открыто уголовное дело по статье "Диверсия"», — процитировали заявление источников в правоохранительных органах.
Ближе к концу дня, в 23:40, неизвестный поджег машину Nissan, которая принадлежит украинскому военному. Огонь потушили через 15 минут, автомобиль получил повреждения, но пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что 17-летняя девушка из Одессы случайно пристрелила десантника ВСУ во время застолья. Пьяный подросток рассматривала автомат Калашникова и случайно нажала на курок.

Читайте также:

Женщина изобразила удовольствие во время изнасилования мигрантом, чтобы выжить

Мужчина утонул в попытке спастись от аномальной жары в Серебряном бору в Москве

Москвича задержали из-за татуировки про «русский военный корабль»
#автомобиль
#уголовное поджог
#пожар
#одесса
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно о появлении большой трещины в земле в Мексике недалеко от Тулы
02 июля 2024, 17:28

Фото: istockphoto/Delpixart

Большая трещина в земле появилась в штате Идальго в Мексике. О происшествии сообщает The Watchers. По данным журналистов, причиной явления стали мощные ливни, которые обрушились на регион в период с 19 по 21 июня. На текущий момент трещина растет. Сейчас ее ширина равна одному-трем метрам, глубина составляет до четырех метров, а протяженность — до семи километров.
Местные жители пожаловались на поврежденные дома, треснувшие до потолка. Кроме того, аномалия повредила дорогу, позволяющую людям направиться в столицу.

Ранее в четырех американских штатах появились трещины длиною больше двух сотен километров. Земля раскололась вследствие большого объема грунтовых вод.

Читайте также:

Минэкологии: В Подмосковье из-за жары могут размножиться богомолы и пауки-осы

Der Spiegel: отказавшись от российского газа ЕС стал зависим от удобрений из РФ

Женщина изобразила удовольствие во время изнасилования мигрантом, чтобы выжить
#мир
#мексика
#природа
#аномалия
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Женщина изобразила удовольствие во время изнасилования мигрантом, чтобы выжить
02 июля 2024, 17:09

Фото: istockphoto / blinow61

Жительница Москвы сымитировала удовольствие во время изнасилования мигрантами ради того, чтобы выжить. Об этом сообщили в «Регнум».
Нападение произошло во время прогулки девушки со своим парнем по одному из парков на северо-западе столицы.

«Вскоре к ним подошли двое мигрантов и начали провоцировать конфликт. В ходе ссоры они избили спутника женщины, а затем по очереди совершили над ней насильственные действия. Поскольку москвичке угрожали ножом, она изобразила, что ей «понравилось» происходящее», — говорится в сообщении.

Полицию на место преступления вызвали случайные прохожие. В результате были задержаны двое молодых людей из Узбекистана 1991 и 1997 годов рождения.

Ранее в Петрозаводске произошло жестокое нападение на двух россиян, которые вступились за девушек. По информации Следственного комитета, нападавшими могли быть мигранты.

Читайте также:

Мужчина утонул в попытке спастись от аномальной жары в Серебряном бору в Москве

Москвича задержали из-за татуировки про «русский военный корабль»

V1.ru: Российскому подростку разбили нос из-за просьбы перестать «кидать зигу»
#нападение
#конфликт
#женщины
#мигранты
#изнасилование
#москва
#избиение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мужчина утонул в попытке спастись от аномальной жары в Серебряном бору в Москве
02 июля 2024, 16:51

Фото: istockphoto/TomasSkopal

Мужчина утонул в попытке спастись от столичной аномальной жары, сообщает Telegram-канал SHOT. Уточняется, что погибший был среднего возраста. Тело извлекли неподалеку от Таманской улицы в Хорошево-Мневниках. На место выехали оперативные службы. Личность несчастного, а также подробности происшествия устанавливаются.
Московская аномальная жара с температурой до 37 градусов простоит в городе в течение нескольких дней.

Тем временем подмосковные таксисты участвуют в акции по раздаче воды пассажирам. По сообщению министерства транспорта и дорожной инфраструктуры подмосковного региона, роздано уже больше тысячи бутылок.

Кроме того, бесплатную воду можно взять на станциях ж/д транспорта автовокзалах и остановках Мострансавто.

Читайте также:

Стала известна главная цель Орбана во время председательства Венгрии в ЕС

Депутат Чепа допустил завершение СВО в озвученные Генштабом сроки

Сладко и безопасно для фигуры: Рецепт творожной запеканки с клубникой
#россия
#россияне
#москва
#смерть
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд в Санкт-Петербурге признал экстремистским объединением супругов Невзоровых
02 июля 2024, 16:48

Фото: istockphoto / Michał Chodyra

Суд в Санкт-Петербурге признал супругов Невзоровых экстремистским объединением, деятельность которого запрещена на территории России.
Также судом было решено изъять их имущество.

«Александр Невзоров* покинул Россию в марте 2022 года и переехал в Италию. В отношении журналиста было возбуждено уголовное дело по статье о распространении «фейков» об армии. В 2023 году его включили в реестр иностранных агентов, после чего объявили в розыск и заочно арестовали», — поделились в телеграмм-канале «Москва 24».

В 2022 году Владимир Зеленский предоставил Александру Невзорову* и его супруге Лидии украинское гражданство «за выдающиеся заслуги».

Читайте также:

Москвича задержали из-за татуировки про «русский военный корабль»

Воевавшему за Украину французскому наемнику вынесли приговор

В Грузии разбился военный вертолет


*Александр Невзоров признан иностранным агентом
#гражданство
#москва
#дело
#имущество
#уголовное дело
#розыск
#владимир зеленский
#иноагенты
#экстремизм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф