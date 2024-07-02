В Подмосковье родителей возмутило развлечение повара детсада с их трехлетним сыном

Фото: iStock/Irina_Geo
В подмосковном Красногорске родителей трехлетнего мальчика возмутило странное развлечение повара частного детсада «Журавлик» с их трехлетним сыном. Об этом пишет Shot в Telegram.
В сети распространился ролик, на котором можно заметить, как взрослая женщина щекочет ногой лежащего на земле ребенка. В дошкольном учреждении прокомментировали данный инцидент, заявив, что мальчик с видео — это внучатый племянник этой женщины.
Но родители сообщили, что это повар детского сада, которая не состоит с ними в родственных связях. По словам матери мальчика, она не одобряет такие игры.
Уточняется, что родители хотят обратиться в правоохранительные органы, чтобы они провели проверку детского сада.
Ранее сообщалось, что в Калининграде чемпион России по карате Алибек Гаджикурбанов избил занимавшегося в его спортивной секции школьника.
Читайте также:
Чемпион России по карате избил школьника
В московском подъезде обнаружили новорождённого ребёнка
Российский подросток поджег батарейный шкаф ради 50 тысяч рублей и попался
Но родители сообщили, что это повар детского сада, которая не состоит с ними в родственных связях. По словам матери мальчика, она не одобряет такие игры.
Уточняется, что родители хотят обратиться в правоохранительные органы, чтобы они провели проверку детского сада.
Ранее сообщалось, что в Калининграде чемпион России по карате Алибек Гаджикурбанов избил занимавшегося в его спортивной секции школьника.
Читайте также:
Чемпион России по карате избил школьника
В московском подъезде обнаружили новорождённого ребёнка
Российский подросток поджег батарейный шкаф ради 50 тысяч рублей и попался
Екатерина Коршунова