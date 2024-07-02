Женщина изобразила удовольствие во время изнасилования мигрантом, чтобы выжить

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Жительница Москвы сымитировала удовольствие во время изнасилования мигрантами ради того, чтобы выжить. Об этом сообщили в «Регнум».
Нападение произошло во время прогулки девушки со своим парнем по одному из парков на северо-западе столицы.
Полицию на место преступления вызвали случайные прохожие. В результате были задержаны двое молодых людей из Узбекистана 1991 и 1997 годов рождения.
Ранее в Петрозаводске произошло жестокое нападение на двух россиян, которые вступились за девушек. По информации Следственного комитета, нападавшими могли быть мигранты.
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«Вскоре к ним подошли двое мигрантов и начали провоцировать конфликт. В ходе ссоры они избили спутника женщины, а затем по очереди совершили над ней насильственные действия. Поскольку москвичке угрожали ножом, она изобразила, что ей «понравилось» происходящее», — говорится в сообщении.
Полицию на место преступления вызвали случайные прохожие. В результате были задержаны двое молодых людей из Узбекистана 1991 и 1997 годов рождения.
Ранее в Петрозаводске произошло жестокое нападение на двух россиян, которые вступились за девушек. По информации Следственного комитета, нападавшими могли быть мигранты.
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Мира Полтева