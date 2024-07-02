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Женщина изобразила удовольствие во время изнасилования мигрантом, чтобы выжить

02 июля 2024, 17:09
Фото: istockphoto / blinow61

Фото: istockphoto / blinow61

Жительница Москвы сымитировала удовольствие во время изнасилования мигрантами ради того, чтобы выжить. Об этом сообщили в «Регнум».
Нападение произошло во время прогулки девушки со своим парнем по одному из парков на северо-западе столицы.

«Вскоре к ним подошли двое мигрантов и начали провоцировать конфликт. В ходе ссоры они избили спутника женщины, а затем по очереди совершили над ней насильственные действия. Поскольку москвичке угрожали ножом, она изобразила, что ей «понравилось» происходящее», — говорится в сообщении.



Полицию на место преступления вызвали случайные прохожие. В результате были задержаны двое молодых людей из Узбекистана 1991 и 1997 годов рождения.

Ранее в Петрозаводске произошло жестокое нападение на двух россиян, которые вступились за девушек. По информации Следственного комитета, нападавшими могли быть мигранты.

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#нападение
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#избиение
Стало известно о появлении большой трещины в земле в Мексике недалеко от Тулы
02 июля 2024, 17:28

Фото: istockphoto/Delpixart

Большая трещина в земле появилась в штате Идальго в Мексике. О происшествии сообщает The Watchers. По данным журналистов, причиной явления стали мощные ливни, которые обрушились на регион в период с 19 по 21 июня. На текущий момент трещина растет. Сейчас ее ширина равна одному-трем метрам, глубина составляет до четырех метров, а протяженность — до семи километров.
Местные жители пожаловались на поврежденные дома, треснувшие до потолка. Кроме того, аномалия повредила дорогу, позволяющую людям направиться в столицу.

Ранее в четырех американских штатах появились трещины длиною больше двух сотен километров. Земля раскололась вследствие большого объема грунтовых вод.

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#новости
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Мужчина утонул в попытке спастись от аномальной жары в Серебряном бору в Москве
02 июля 2024, 16:51

Фото: istockphoto/TomasSkopal

Мужчина утонул в попытке спастись от столичной аномальной жары, сообщает Telegram-канал SHOT. Уточняется, что погибший был среднего возраста. Тело извлекли неподалеку от Таманской улицы в Хорошево-Мневниках. На место выехали оперативные службы. Личность несчастного, а также подробности происшествия устанавливаются.
Московская аномальная жара с температурой до 37 градусов простоит в городе в течение нескольких дней.

Тем временем подмосковные таксисты участвуют в акции по раздаче воды пассажирам. По сообщению министерства транспорта и дорожной инфраструктуры подмосковного региона, роздано уже больше тысячи бутылок.

Кроме того, бесплатную воду можно взять на станциях ж/д транспорта автовокзалах и остановках Мострансавто.

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Суд в Санкт-Петербурге признал экстремистским объединением супругов Невзоровых
02 июля 2024, 16:48

Фото: istockphoto / Michał Chodyra

Суд в Санкт-Петербурге признал супругов Невзоровых экстремистским объединением, деятельность которого запрещена на территории России.
Также судом было решено изъять их имущество.

«Александр Невзоров* покинул Россию в марте 2022 года и переехал в Италию. В отношении журналиста было возбуждено уголовное дело по статье о распространении «фейков» об армии. В 2023 году его включили в реестр иностранных агентов, после чего объявили в розыск и заочно арестовали», — поделились в телеграмм-канале «Москва 24».

В 2022 году Владимир Зеленский предоставил Александру Невзорову* и его супруге Лидии украинское гражданство «за выдающиеся заслуги».

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Москвича задержали из-за татуировки про «русский военный корабль»
Baza: Участник «Болотного дела» Зимин задержан из-за татуировки
02 июля 2024, 15:34

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Москве задержан участник «Болотного дела» Степан Зимин. Он был доставлен в отдел полиции из-за татуировки с фразой про русский военный корабль. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Согласно информации источника, ролик с Зиминым был снят 30 июня на территории бизнес-квартала «Арма». Один из посетителей возмутился его татуировке на шее.

После того как видео распространилось в социальных сетях, мужчиной заинтересовались правоохранительные органы. 1 июля он был доставлен в отдел полиции.

На Зимина возбудили административное дело. После разговора с полицейскими мужчина пообещал свести татуировку.

Ранее сообщалось, что в Коми на тату-мастера возбудили уголовное дело из-за татуировки. Мужчину несколько раз штрафовали за свастику на ноге, однако он всё равно оставил татуировку и ходил на фитнес в шортах. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#дело
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V1.ru: Российскому подростку разбили нос из-за просьбы перестать «кидать зигу»
02 июля 2024, 15:29

Фото: istock/Dzurag

В Волгограде подростку разбили нос после того, как он попросил молодых людей перестать «кидать зигу». Об этом пишет V1.ru.
По информации регионального портала, нападение на несовершеннолетнего произошло в январе. Школьника избили на проспекте Ленина, за что позже осудили националиста-блогера Алексея Монахова (настоящее имя — Алексей Малеваный).

Следствие установило, что блогер демонстрировал националистические приветствия в компании друзей. Школьник проходил мимо и сделал националисту замечание.

«Между ними завязался конфликт, в ходе которого подсудимый нанес потерпевшему удар в область лица, чем причинил ему закрытый перелом носа», — проинформировали в пресс-службе судов Волгоградской области.

Действия Малеваного отнесли к легкому причинения вреда здоровью. По словам источника V1.ru, подросток в момент нападения обратился к блогеру с просьбой прекратить выкрикивать националистические лозунги, так как дед подростка участвовал в ВОВ и ему неприятно слышать подобное.

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Родители обнаружили мертвую 16-летнюю школьницу в челябинском поселке Воронино
02 июля 2024, 15:26

Фото: istockphoto/Dzurag

Тело 16-летней девушки нашли в хозяйственной постройке одного из домов поселка Воронино в Челябинской области. Об этом сообщило URA.RU, ссылаясь на источник в региональных правоохранительных органах. Уточняется, что трагедия случилась в минувший понедельник, 1 июля.
«Тело девушки обнаружили родители в одной из построек во дворе дома. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства)», — сообщили журналистам.

Стражи порядка изъяли некоторые предметы, способные помочь разобраться в причинах произошедшего. Среди них — групповая фотография класса.

Пресс-служба регионального Следкома подтвердила только факт происшествия. Подробности выясняют следователи Южноуральска.

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Водителя московского автобуса увезли в больницу после взрыва газа на крыше
02 июля 2024, 15:09

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Водителя автобуса на севере Москвы отправили в больницу после взрыва газового оборудования на крыше. Об этом сообщает РИА Новости. Уточняется, что пострадавшего предварительно осмотрели.
«При взрыве на крыше автобуса газобаллонного оборудования пострадал водитель. После осмотра врачами его доставили в больницу», — прокомментировал собеседник агентства.

Все случилось на Ижорском проезде. По информации дептранса, шофер «услышал хлопок и остановил автобус». Среди пассажиров пострадавших нет. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось о взрыве в результате утечки бытового газа в Стерлитамаке. Известно, что одному пострадавшему оторвало руку. Взрывной волной разрушены четыре квартиры, а вещи жильцов раскиданы на десятки метров.

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#новости
#газ
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Воевавшему за Украину французскому наемнику вынесли приговор
В ДНР вынесли заочный приговор воевавшему в составе ВСУ французскому наемнику
02 июля 2024, 15:09

Фото: iStock/Michał Chodyra

Верховный суд ДНР вынес заочный приговор гражданину Франции Куэста Хьюго Джулиану, который воевал в рядах ВСУ против армии России. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал Следственный комитет РФ.
Согласно информации суда, в 2022 году обвиняемый решил заработать и добровольно прибыл на территорию Украины, где был зачислен в ряды войск на должность механика-водителя разведывательного отделения. Участие в боевых действиях француз принимал с июля 2022 года по февраль текущего года.

Суд заочно приговорил наемника к лишению свободы сроком на четырнадцать лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Он также объявлен в международный розыск.

Ранее МИД Франции опроверг информацию об отправке солдат Иностранного легиона на Украину. Однако президент Франции Эммануэль Макрон в феврале текущего года заявлял, что на Западе продолжают обсуждать возможность отправки войск на Украину.

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Чемпион России по карате избил школьника
В Калининграде чемпион России по карате избил 12-летнего воспитанника
02 июля 2024, 14:20

Фото: iStock/master1305

В Калининграде чемпион России по карате Алибек Гаджикурбанов избил занимавшегося в его спортивной секции школьника. Об этом пишет Telegram-канал Amber Mash.
По словам отца ребенка, тренер несколько раз ударил его двенадцатилетнего сына палкой по ногам. Тренер же заявляет, что в его руках была не палка, а пластиковая труба.

У пострадавшего медики диагностировали ушибы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что тренер по боксу из общества по духовному воспитанию молодежи несколько раз нанес ребенку удары руками, после чего повалил на землю и стал пинать. Ролик, на котором мужчина избивает подростка распространился в социальных сетях.

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