Обвиняемая в похищении двухлетней девочки в Ярославле россиянка в СИЗО

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Суд арестовал жительницу Подмосковья, обвиняемую в похищении двухлетней девочки с игровой площадки в Ярославле.
Об этом рассказывает «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России. Женщине уже предъявлено обвинение, она проведет в СИЗО два месяца.
Данные о похищении ребенка с детской площадки в Ярославле появились в среду. Затем девочку в одном из местных общежитий обнаружил волонтер. Вместе с малышкой была и 32-летняя женщина.
Позднее похитительница рассказала силовикам, что заранее спланировала похищение девочки, поскольку была уверена, что с ней ребенку будет лучше.
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Данные о похищении ребенка с детской площадки в Ярославле появились в среду. Затем девочку в одном из местных общежитий обнаружил волонтер. Вместе с малышкой была и 32-летняя женщина.
Позднее похитительница рассказала силовикам, что заранее спланировала похищение девочки, поскольку была уверена, что с ней ребенку будет лучше.
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Алёна Самарева