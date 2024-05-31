В Армении протестующие начали забрасывать полицейских бутылками у здания МИД

Мать убитой 23-летней жительницы ЛНР Валентины Давроновой, в расправе над которой обвиняются двое военных разведчиков — старший лейтенант Айдын Жамидулов и рядовой Алексей Дорожкин рассказала, что останки дочери помог найти сообщник военных по кличке Бугор, которого повесили в камере сразу после ареста. Об этом пишет «Лента.ру».