В Армении протестующие начали забрасывать полицейских бутылками у здания МИД

Фото: iStock/Wirestock
Полицейские начали конфликтовать с протестующими у здания МИД Армении.
Как сообщает «Sputnik Армения» в своем Telegram-канале, стороны начали бросать друг в друга бутылки. Правоохранители уже задерживают нарушителей.
Ранее архиепископ Баграт Галстанян призвал представителей МИД страны спуститься к участникам акции в течение 30 минут, иначе он сам зайдет в здание.
Галстанян требует от внешнеполитического ведомства озвучить позицию относительно антиармянских заявлений властей Азербайджана и Турции.
Накануне армянская полиция стягивала силы к зданию правительства из-за акций протеста.
Читайте также:
Бортников: российские пограничники охраняют границу Армении с Турцией и Ираном
Армения отказалась финансировать деятельность ОДКБ в 2024 году
Азербайджан и Армения приступили к демаркации границ
Ранее архиепископ Баграт Галстанян призвал представителей МИД страны спуститься к участникам акции в течение 30 минут, иначе он сам зайдет в здание.
Галстанян требует от внешнеполитического ведомства озвучить позицию относительно антиармянских заявлений властей Азербайджана и Турции.
Накануне армянская полиция стягивала силы к зданию правительства из-за акций протеста.
Читайте также:
Бортников: российские пограничники охраняют границу Армении с Турцией и Ираном
Армения отказалась финансировать деятельность ОДКБ в 2024 году
Азербайджан и Армения приступили к демаркации границ
Алёна Самарева