В Японии охотник нашел тело пропавшей женщины и рядом медвежьи следы

Фото: iStock/Sean Jansen
В Японии рядом с телом пропавшей женщины нашли медвежьи следы.
Об этом пишет Japan News. По данным издания, в воскресенье 75-летняя жительница острова Хоккайдо вместе с мужем и друзьями отправилась в лес Хакодате за бамбуком.
Все разошлись в разные стороны и договорились встретиться в определенном месте в полдень. Женщина вовремя не пришла. Семья и спасатели начали ее поиски, но тщетно. Ее тело через три дня обнаружил охотник.
Он рассказал, что на женщине не было одежды, а рядом виднелись медвежьи следы. Ее повезли в больницу, но она умерла. На теле не обнаружили явных повреждений.
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Все разошлись в разные стороны и договорились встретиться в определенном месте в полдень. Женщина вовремя не пришла. Семья и спасатели начали ее поиски, но тщетно. Ее тело через три дня обнаружил охотник.
Он рассказал, что на женщине не было одежды, а рядом виднелись медвежьи следы. Ее повезли в больницу, но она умерла. На теле не обнаружили явных повреждений.
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Алёна Самарева