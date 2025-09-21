Обвиняемая в убийстве коллег работница хлебозавода написала письмо журналистам из СИЗО
Обвиняемая в отравлении двух коллег на краснодарском хлебозаводе кладовщица Елена Белашова передала журналистам письмо из следственного изолятора, в котором изложила свою версию событий. Об этом сообщает телеканал «Краснодар».
В письме Белашова утверждает, что не совершала убийства и узнала о гибели Татьяны Дроменко и Жанны Редвановой от полиции. Женщина утверждает, что в день происшествия вместе с Дроменко приехала к Жанне, где позже появилась и директор завода Наталья Ястребова. Именно показания последней, по словам обвиняемой, стали основой обвинения. Белашова подчеркнула, что не слышала криков из кухни и не видела момента гибели коллег. Также, по её словам, конфликтов между ними не было.
В письме подсудимая отметила, что работа на хлебозаводе ей нравилась, однако её настораживало «лицемерие отдельных работников» и практика трудоустройства целыми семьями. Белашова добавила, что больше всего жалеет о том, что в день трагедии согласилась поехать к коллеге.
Однако следствие считает, что Белашова, мотивированная личной неприязнью, купила токсичное вещество и, угрожая игрушечным пистолетом, заставила обеих женщин принять смертельную дозу лекарства. Также утверждается, что она пыталась убить и директора завода.
В отношении Белашовой возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство.
Суду предстоит установить точные обстоятельства произошедшего и определить виновных в гибели двух работниц хлебозавода.
Читайте также: