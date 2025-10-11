Обвиняемые в покушении на Симоньян признались только в одном преступлении

11 октября 2025, 10:39

Обвиняемые в подготовке покушения на Симоньян признались в хулиганстве

Маргарита Симоньян (фото: Telegram @margaritasimonyan)

Некоторые обвиняемые в подготовке покушения на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян признались в хулиганстве. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на одного из участников процесса.