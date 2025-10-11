Достижения.рф

Обвиняемые в покушении на Симоньян признались только в одном преступлении

Обвиняемые в подготовке покушения на Симоньян признались в хулиганстве
Маргарита Симоньян (фото: Telegram @margaritasimonyan)

Некоторые обвиняемые в подготовке покушения на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян признались в хулиганстве. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на одного из участников процесса.



При этом по другим статьям, в том числе об участии в террористическом сообществе, обвиняемые вину не признали.

ФСБ предотвратила покушения на журналисток Маргариту Симоньян и Ксению Собчак в июле 2023 года. Подготовку преступления осуществляли члены неонацистской организации по заданию украинских спецслужб.

За два года расследования уголовное дело дополнили тремя новыми фигурантами – все несовершеннолетние. Один из них на момент задержания учился в восьмом классе.

Кроме того, некоторым обвиняемым предъявили новые обвинения по статье о возбуждении ненависти или вражды.

