Суд продлил до 7 ноября арест обвиняемым в подготовке покушения на Симоньян
Мосгорсуд продлил арест обвиняемым по делу о подготовке покушения на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян. Об этом пишет РИА Новости.
Суд удовлетворил ходатайство следователя, установив новый срок содержания под стражей до 7 ноября.
Защита просила изменить меру пресечения на домашний арест или запрет определенных действий, но суд отклонил это предложение. Летом 2023 года ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом предотвратили планы украинских спецслужб на убийство Симоньян и Ксении Собчак.
