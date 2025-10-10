Суд продлил до 7 ноября арест обвиняемым в подготовке покушения на Симоньян

10 октября 2025, 08:46

Фото: iStock/AMilkin

Мосгорсуд продлил арест обвиняемым по делу о подготовке покушения на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян. Об этом пишет РИА Новости.