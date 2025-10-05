«Мы встретимся опять»: Заплаканная Симоньян обратилась к Кеосаяну спустя девять дней после его смерти

05 октября 2025, 00:55

Заплаканная Симоньян душевно обратилась к Кеосаяну на девятый день после смерти мужа

Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @msimonyan)

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян публично обратилась к покойному мужу Тиграну Кеосаяну на девятый день после смерти режиссера. Видеозапись она опубликовала в своем Telegram-канале вечером в субботу, 4 октября.





Журналистка эмоционально «говорила» с Кеосаяном, вспоминая их совместную жизнь.





«Я обращаюсь к мужу своему сейчас. Тиграш, я не знаю, за каким ты столиком, надеюсь, что за моим», — начала Маргарита.

«Но поскольку мы с тобой договаривались, что мы знаем, что смерти нет, что разлука — это только миг по сравнению с вечностью, и мы встретимся там опять, то я тут немножко еще тоже постыну без тебя в этом стылом доме. Постыну, постыну, а потом приду к тебе, когда Боженька скажет. А вы там пока с Давидом (старшим братом Кеосаяна, который умер в 2022 году) в нарды поиграйте и не забудьте, чему я вас учила», — добавила Симоньян.