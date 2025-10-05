«Мы встретимся опять»: Заплаканная Симоньян обратилась к Кеосаяну спустя девять дней после его смерти
Заплаканная Симоньян душевно обратилась к Кеосаяну на девятый день после смерти мужа
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян публично обратилась к покойному мужу Тиграну Кеосаяну на девятый день после смерти режиссера. Видеозапись она опубликовала в своем Telegram-канале вечером в субботу, 4 октября.
Журналистка эмоционально «говорила» с Кеосаяном, вспоминая их совместную жизнь.
«Я обращаюсь к мужу своему сейчас. Тиграш, я не знаю, за каким ты столиком, надеюсь, что за моим», — начала Маргарита.
Она рассказала, как они влюбились друг в друга за столиком в ресторане, а затем «вдруг стали наизусть читать друг другу стихи».
Пара познакомилась в 2011 году. Считая со дня встречи, Симоньян и Кеосаян провели вместе 14 лет. Режиссер признавался, что чувства захватили его очень быстро — за пару встреч Тигран понял, что Маргарита «та самая» и он хочет провести с ней остаток жизни.
Сдерживая слезы, Симоньян зачитала стихотворение, которое передает ее боль после утраты любимого человека.
Она процитировала «Простые строки» Николая Асеева: «Мне и в жару, и моря без тебя сушь, и в жару без тебя остыть, мне и Москва без тебя глушь. Мне без тебя каждый час год, если бы время мельчить, дробя, мне даже синий небесный свод кажется каменным без тебя».
Маргарита описала Кеосаяна как уникального человека с прекрасным чувством юмора, заботливого, нежного и умного. Без него их дом стал пустым и безрадостным.
«Но поскольку мы с тобой договаривались, что мы знаем, что смерти нет, что разлука — это только миг по сравнению с вечностью, и мы встретимся там опять, то я тут немножко еще тоже постыну без тебя в этом стылом доме. Постыну, постыну, а потом приду к тебе, когда Боженька скажет. А вы там пока с Давидом (старшим братом Кеосаяна, который умер в 2022 году) в нарды поиграйте и не забудьте, чему я вас учила», — добавила Симоньян.Завершая обращение, она призналась мужу в вечной любви.
Тигран Кеосаян скончался 26 сентября на 60-м году жизни. Звезда отечественной режиссуры находился в коме с декабря прошлого года. Когда стало известно о его смерти, Маргарита попросила временно не звонить ей. При этом она поблагодарила всех, кто молился за мужа.