Обвиняемые в теракте в «Крокусе» рассказали, как их координировали через Telegram

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Действия террористов, устроивших нападение на подмосковный «Крокус Сити Холл», координировал мужчина под псевдонимом. Об этом сообщает СК России.
В настоящее время правоохранители устанавливают причастность украинских спецслужб на предмет причастности к совершенному теракту.
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