В Уссурийске подросток убил мужчину во время застолья
Новогодняя ночь в Уссурийске закончилась дракой с трагическими последствиями. Следственное управление СК Приморья сообщило об одном погибшем.
Очевидцы нашли тело мужчины с явными признаками насильственной смерти. В ходе оперативно‑розыскных мероприятий личность подозреваемого оперативно установили. Им оказался несовершеннолетний, родившийся в 2010 году, который в праздничный вечер остался без родительского контроля.
По версии следствия, между 15‑летним подростком и 42‑летним мужчиной возник конфликт в ходе совместного употребления спиртных напитков. Подросток в приступе ярости напал на потерпевшего и жестоко избил его. Затем злоумышленник вытащил жертву из дома на улицу.
Читайте также: