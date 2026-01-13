В Улан‑Удэ водитель погиб в результате падения автомобиля с высоты
Автомобиль Toyota Ipsum упал с высоты и перевернулся в Улан-Удэ, водитель не выжил. Об этом рассказали в Телеграм-канале «Полиция Бурятии».
По предварительной информации, 46‑летний мужчина, выезжая со двора, не справился с управлением. В результате автомобиль опрокинулся и рухнул с высоты.
Полученные при падении транспортного средства травмы оказались смертельными. Как сообщили в региональном управлении полиции, водитель скончался на месте происшествия до приезда медиков.
В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства и причины аварии.
