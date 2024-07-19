«‎Сняли с жертвы»: В Омской области мужчина изнасиловал 95-летнюю женщину

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В Омской области ранее судимый мужчина изнасиловал 95-летнюю женщину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
Ранним утром 32-летний мужчина пришел в гости к своему товарищу. Они собирались выпить. Встретила его 95-летняя женщина. Она сказала, что сын уже куда-то ушел. По данным агентства, мужчина увидел её в халате, возбудился и решил изнасиловать.
Сообщается, что ранее мужчина уже был судим за изнасилование женщины 1957 года рождения. Суд направил его на принудительное лечение, которое завершилось в июле 2023 года. Сейчас насильник находится под стражей.
Ранее сообщалось, что в Омске мать кормила ребенка отходами на помойке. В сеть попал ролик, на котором можно заметить, как женщина выбирает отходы из мусорного бака и отдает своей дочке. Ребенок ел остатки рыбы и йогурта.
В Подмосковье 66-летнего директора завода заподозрили в растлении падчерицы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Через некоторое время в дом зашла соседка, чтобы помочь бабушке в огороде. Она увидела происходящее и побежала в полицию. Когда полицейские приехали, они буквально сняли мужчину с его жертвы и задержали», — рассказал собеседник РИА Новости.
Сообщается, что ранее мужчина уже был судим за изнасилование женщины 1957 года рождения. Суд направил его на принудительное лечение, которое завершилось в июле 2023 года. Сейчас насильник находится под стражей.
Ранее сообщалось, что в Омске мать кормила ребенка отходами на помойке. В сеть попал ролик, на котором можно заметить, как женщина выбирает отходы из мусорного бака и отдает своей дочке. Ребенок ел остатки рыбы и йогурта.
В Подмосковье 66-летнего директора завода заподозрили в растлении падчерицы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова