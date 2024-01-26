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Выживший пилот разбившегося Falcon 10 рассказал о трагедии

26 января 2024, 08:46
Фото: istockphoto/porpeller

Фото: istockphoto/porpeller

Пилот разбившегося в афганских горах самолёта Falcon 10 Аркадий Грачёв назвал причиной катастрофы технические проблемы. Он также сообщил, что вместе с другими участниками смертельного рейса получил вызов в прокуратуру.

Лётчик отметил грамотные действия экипажа, благодаря которым удалось посадить неисправный бизнес-джет, передаёт РИА Новости. Он подчеркнул, что падения не было — была совершена экстренная посадка на вершине горы. Более полутора суток четверо выживших ожидали прихода помощи. Для того, чтобы согреться, им приходилось жечь даже шнурки от обуви. Потом спасатели около пяти часов выводили их к деревне.

Грачёв также отметил чуткое и доброе отношение простых афганцев, которые приносили им в больницу домашнюю еду, спрашивали, чем могут помочь. Он также добавил, что дома, в России, экипаж будет проходить дополнительное лечение и участвовать в следственных мероприятиях, направленных на выяснение всех обстоятельств крушения. То, что на борту перевозилась крупная сумма денег, о чём писали в СМИ, лётчик отрицает.

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#самолет
#москва
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Поддерживающему СВО актёру Шагину пришла подозрительная посылка со статуэткой
26 января 2024, 09:52

Фото: iStock/aerogondo

Актёру Антону Шагину пришла подозрительная посылка со статуэткой, которую он не заказывал, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, Шагин получил посылку, в которой находилось статуэтка богини Фемиды. Однако, ничего подобного звезда российского кино не заказывал. Вспомнив историю военного корреспондента Владлена Татарского, который погиб от взорвавшейся статуэтки, Шагин обратился в полицию. Отметим, что актёр активно поддерживает проведение спецоперации на Украине.

Правоохранители следы взрывных устройств в посылке не обнаружили.

Не так давно Шагин заказывал себе баян, который должен быть служить реквизитом для нового фильма. Предположительно, статуэтку ему прислали по ошибке.

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#полиция
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В гараже жителя Подмосковья нашли запас наркотиков
26 января 2024, 09:40

Фото: iStock/lekcej

Наркотики и приспособления для их курения нашли в гараже 37-летнего жителя городского округа Воскресенск, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«При осмотре гаража полицейские обнаружили девять свёртков, три пластиковых контейнера и два пакета с веществом растительного происхождения. Кроме того, в гараже были электронные весы, стеклянная колба и пластиковые бутылки с отрезанными донышками», – отмечается в сообщении.
Экспертиза содержимого одного их пакетов показала, что это конопля. Общая масса содержимого пакета составила около килограмма.

Мужчина заявил, что он сам вырастил марихуану осенью прошлого года и исключительно для личного потребления, а также рассказал, что «делянку» устроил рядом со своим домом в посёлке Хорлово.

Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

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#наркотики
#воскресенск
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#полиция
#криминал
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Жену экс-губернатора Подмосковья развели на два млн рублей
Жена экс-губернатора Подмосковья перевела мошенникам более 2 млн рублей
26 января 2024, 09:38

Фото: iStock/Diy13

Супруга бывшего губернатора Московской области Бориса Громовова Фаина перевела мошенникам два миллиона 250 тысяч рублей, испугавшись взлома аккаунта на Госуслугах. Об этом сообщает Baza.
Согласно сообщению, утром 23 января Громовой позвонили и сообщили, что ее аккаунт на Госуслугах взломали неизвестные, и теперь ее банковские счета находятся под угрозой. Ей сказали, что деньги срочно нужно перевести на безопасный счет.

Тогда женщина срочно отправилась в Сбербанк и сняла деньги со счетов. Затем она отправилась в отделение банка Уралсиб на Тверской-Ямской. Там она успела внести 2 млн 250 тысяч рублей. Однако далее у нее возникли проблемы, и она обратилась к сотрудникам банка. Однако они вовремя поняли, что Громову обманывают и не дали ей завершить перевод всех денежных средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, Борис Громов возглавлял Московскую область с 2000 по 2012 годы.

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#сбербанк
#женщина
#счёт
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Выжившие в авиакатастрофе в Афганистане россияне прилетели в Москву
26 января 2024, 08:05

Фото: istockphoto/Gudella

Четверо россиян, выживших после падения самолёта Falcon 10, прибыли в Москву. Борт, вылетевший из Кабула 25 января, благополучно приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Два пилота и два врача, сумевшие уцелеть после падения бизнес-джета в афганских горах, ступили на родную землю. Согласно данным табло прилётов воздушной гавани, самолёт, следовавший из Кабула, приземлился в 6:21 по московскому времени.

Напомним, Falcon 10, перевозивший из Таиланда в Москву больную российскую туристку и её супруга, пропал с радаров наземных служб над горным районом на границе Афганистана и Таджикистана. Это произошло 20 января. Всего на борту находились шесть человек. На следующий день спасатели обнаружили обломки самолёта и выживших медиков и членов экипажа. Оба пассажира. погибли.

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#спасатели
#бизнес
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#афганистан
#самолет
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Молодой хоккеист умер во время тренировки
В Воронежской области во время тренировки умер 17-летний хоккеист
25 января 2024, 22:09

Фото: iStock/gorodenkoff

В Воронежской области во время тренировки умер 17-летний хоккеист клуба Национальной молодежной хоккейной лиги «Бобров». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник, знакомы с ситуацией.
«Ничего не предвещало беды, не было никаких столкновений. Он просто упал на лед», – передает РИА Новости слова собеседника.

Ранее сообщалось, что в Московской области неизвестный выстрелил в автобус с командой Молодёжной хоккейной лиги «СКА-Карелия». По информации СМИ, спортсмены возвращались домой со стадиона «Балашиха Арена». На шоссе Энтузиастов с транспортом поравнялся автомобиль Audi A6 с прибалтийскими номерами. Раздался громкий хлопок, который услышали все 32 хоккеиста и водитель. На лобовом стекле появилась трещина. Автомобиль быстро скрылся с места преступления.

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#авангард
#новости
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СК опубликовал первые результаты расследования крушения Ил-76
СК: сбитый российский самолет Ил-76 подвергся зенитной ракетной атаке с Украины
25 января 2024, 20:19

Фото: iStock/blinow61

Первоначальные результаты следственных действий показали, что сбитый в Белгородской области самолет Ил-76 подвергся зенитной ракетной атаке с украинской территории. Об этом СК РФ сообщил в своем телеграм-канале.
Отмечается, что в настоящее время осуществляется комплекс следственных действий, которые направлены на установление лиц из числа вооруженных формирований Украины, причастных к совершению данного террористического акта. Возбуждено уголовное дело по факту происшествия.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва своевременно сообщила Киеву о перевозке военнопленных самолетом Ил-76, который был сбит украинскими боевиками в Белгородской области.

Напомним, 24 января ВСУ сбили военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью. На борту судна находилось 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту, в том числе 6 членов экипажа и 3 сопровождающих погибли – всего 74 человека. Украинские издания начали писать, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили информацию с сайтов.

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#самолет
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#дмитрий песков
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#ск рф
#всу
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В Подмосковье арестовали напавшего с ножом на подростка
25 января 2024, 20:06

Фото: Istockphoto / BCFC

Суд отправил под стражу 18-летнего юношу, напавшего с ножом на подростка во время драки у торгового центра в Чехове. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«Такая мера пресечения избрана обвиняемому по ходатайству следствия. Он арестован до 23 марта. Во время судебного заседании молодой человек полностью признал свою вину», – сказали в подмосковном главке Следственного комитета.
Ранее сообщалось, что инцидент произошёл 23 января у торгового центра «Карнавал» в Чехове. Во время драки молодой человек ранил ножом 15-летнего подростка и скрылся. Пострадавшего госпитализировали.

Через некоторое время сотрудники полиции задержали юношу. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда с применением оружия.

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СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после крушения Ил-76 в Белгородской области
25 января 2024, 19:59

Фото: iStock/Akintevs

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту крушения самолёта Ил-76 в Белгородской области, который был сбит украинскими боевиками. Об этом говорится в заявлении ведомства.
Сообщается, что в результате осмотра места происшествия специалистами были обнаружены останки людей, бортовые самописцы самолета, которые направлены на расшифровку. Согласно данным ведомства, Ил-76 подвергся атаке зенитной ракетой с украинской территории.

На данный момент допрашиваются свидетели и очевидцы случившегося, также продолжается осмотр места крушения.

Напомним, 24 января ВСУ сбили военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью. На борту судна находилось 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту, в том числе 6 членов экипажа и 3 сопровождающих погибли – всего 74 человека. Украинские издания начали писать, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили информацию с сайтов.

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#самолет
#происшествия
#всу
#уголовное дело
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В Нижневартовске лифт с пассажирами упал в шахту
25 января 2024, 19:45

Фото: istockphoto/Sergej Pushkin

В Нижневартовске рухнул лифт, в котором находились люди.
Telegram-канал «Мегаполис Югра»"" пишет, что ЧП случилось на Комсомольском бульваре в доме №4.

«Лифт ехал сверху, остановился на первом этаже и оторвался вниз в шахту», — сообщили очевидцы ЧП.
Людей спасли. Они отделались испугом. Рухнувший лифт, со слов очевидцев, заменили недавно по программе капремонта.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге кабина лифта оборвалась и упала с высоты седьмого этажа, пострадала находившаяся в нём женщина, об этом сообщает URA.RU. По информации СМИ, лифт оборвался на улице Косарева. Кабина лифта упала с высоты седьмого этажа, в этот момент внутри находилась женщина.

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#лифт
#россия
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