Выживший пилот разбившегося Falcon 10 рассказал о трагедии

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Пилот разбившегося в афганских горах самолёта Falcon 10 Аркадий Грачёв назвал причиной катастрофы технические проблемы. Он также сообщил, что вместе с другими участниками смертельного рейса получил вызов в прокуратуру.
Грачёв также отметил чуткое и доброе отношение простых афганцев, которые приносили им в больницу домашнюю еду, спрашивали, чем могут помочь. Он также добавил, что дома, в России, экипаж будет проходить дополнительное лечение и участвовать в следственных мероприятиях, направленных на выяснение всех обстоятельств крушения. То, что на борту перевозилась крупная сумма денег, о чём писали в СМИ, лётчик отрицает.
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Александр Бойцов