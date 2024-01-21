В Афганистане нашли самолет Falcon 10, четыре человека выжили

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Росавиация сообщила о том, что сотрудники спасательной службы обнаружили самолет Falcon 10, который упал в Афганистане.
Отмечается, что из шести находившихся на борту человек четверо живы, у них имеются травмы различной степени тяжести. Судьба еще двух пассажиров остается неизвестной.
Подробности об эвакуации людей на данный момент не уточняются.
Напомним, пассажирский самолет индийской авиакомпании, который летел в Москву, разбился в горах афганской провинции Бадахшан. На борту самолета находились шесть человек, среди которых были четыре члена экипажа и два пассажира. Примечательно, что разбившейся в Афганистане самолет Falcon 10 был зарегистрирован в государственном реестре гражданских воздушных судов России.
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Подробности об эвакуации людей на данный момент не уточняются.
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Екатерина Коршунова