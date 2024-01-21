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В Афганистане нашли самолет Falcon 10, четыре человека выжили

21 января 2024, 17:44
Фото: iStock/Diy1

Фото: iStock/Diy1

Росавиация сообщила о том, что сотрудники спасательной службы обнаружили самолет Falcon 10, который упал в Афганистане.
Отмечается, что из шести находившихся на борту человек четверо живы, у них имеются травмы различной степени тяжести. Судьба еще двух пассажиров остается неизвестной.

Подробности об эвакуации людей на данный момент не уточняются.


Напомним, пассажирский самолет индийской авиакомпании, который летел в Москву, разбился в горах афганской провинции Бадахшан. На борту самолета находились шесть человек, среди которых были четыре члена экипажа и два пассажира. Примечательно, что разбившейся в Афганистане самолет Falcon 10 был зарегистрирован в государственном реестре гражданских воздушных судов России.

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Россиян предупредили о новой схеме хищений через Систему быстрых платежей
В МВД РФ рассказали о новой мошеннической схеме через Систему быстрых платежей
21 января 2024, 18:08

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк написала в своем телеграм-канале, что появилась новая схема мошенничества, которая осуществляется через Систему быстрых платежей.
По словам Волк, мошенническая схема осуществляется в тот момент, когда потенциальная жертва оставляет заявку на приобретение товара в интернет-магазине. После чего ей в мессенджере поступает сообщение от якобы менеджера этого магазина о том, что необходимый товар есть в наличии и его можно приобрести со скидкой через оплату по QR-коду с помощью СБП.

Если покупатель согласен сделать покупку, тогда ему приходит ссылка, которая ведет на страницу с формой оплаты по QR-коду. Как только жертва мошенника подтверждает платеж, деньги уходят на счет злоумышленника. Официальный представитель МВД РФ отметила, что связываться со службами поддержки интернет-магазинов необходимо исключительно на официальных сайтах или в официальных приложениях, такие действия помогут обезопасить себя.

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Кандидат в президенты РФ Слуцкий призвал похоронить Ленина
21 января 2024, 14:11

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Нужно исполнить волю первого руководителя советского государства Владимира Ульянова (Ленина) и похоронить его рядом с матерью.
Такое мнение высказал лидер партии ЛДПР и кандидат в президенты РФ Леонид Слуцкий. Этой мыслью он поделился в Telegram-канале.

«Как минимум, упокоение усопшего — важный для христиан и цивилизованных людей обряд, проявление уважения и памяти. При этом сам Владимир Ильич хотел быть похоронен рядом с матерью. Считаю, пришло время исполнить волю революционера», — заявил Леонид Слуцкий.
Могила матери Ленина Марии находится на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.

21 января исполнилось 100 лет со дня смерти Владимира Ленина. В данный момент забальзамированное тело Ленина находится в мавзолее на Красной площади в Москве.

Ранее сообщалось, что в избирательной кампании в данный момент участвуют 11 кандидатов. Об этом рассказала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Она подчеркнула, что из 11 кандидатов восемь выдвинуты политическими партиями, а ещё твое являются самовыдвиженцами.

Памфилова подчеркнула, что сейчас есть у трое официально зарегистрированных кандидата: Леонид Слуцкий от фракции ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди» и Николай Харитонов от КПРФ.

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#политика
#общество
#новости
#москва
#столица
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Умер экс-председатель парламента КНДР Цой Тхэ Бок
21 января 2024, 13:55

Фото: iStock/SergeyPankratov

Скончался 93-летний бывший председатель верховного народного собрания КНДР Цой Тхэ Бок.
Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Сообщается, что лидер КНДР Ким Чен Ын почтил его память. От его имени возложили венок. Лидер КНДР выразил соболезнования семье и близким Цой Тхэ Бока, который внес значительный вклад в революционное дело и был ветераном партии.

Цой Тхэ Бок занимал должность председателя верховного народного собрания КНДР 20 лет: с 1998 по 2019 год. Hankyung пишет, что бывший политический деятель умер от инфаркта.

Накануне сообщалось о том, что 57-летний российский актер Алексей Сдобнов был обнаружен мёртвым в своём автомобиле. Об этом сообщил его продюсер и кастинг-директор Наталия Бочарова. Сообщается, что Алексей Сдобнов ехал домой в ночь с 12 на 13 января. Во время пути он скончался в автомобиле. С актером простились 16 января в Подмосковье.

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#кндр
#политика
#новости
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Губернатор Воробьёв рассказал, строительство каких дорог завершится в 2024 году
21 января 2024, 13:01

Фото: iStock/JackF

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал, что в текущем году в нескольких округах Московской области завершится строительство важных дорог. Об этом Воробьёв сообщил в интервью на телеканале «Россия 1».
По словам губернатора, ближе к концу этого года завершится строительство дорог в городских округах Ленинский, Балашиха, Лыткарино и Люберцы. К числу важных дорог Воробьёв также отнес Пироговскую хорду в Мытищах, сдача которой также произойдет в конце 2024 года.

Губернатор также сообщил о предстоящем завершении строительства Южно-Лыткаринской магистрали. На данный момент происходит строительство развязки в Вяземах на ЦКАД. По словам Воробьёва, благодаря ей люди смогут беспрепятственно осуществлять поездки по новому маршруту.

Сообщается, что в текущем году поменяют не менее 500 машин автобусов. Воробьёв подчеркнул, что Подмосковье полностью отказалось от приобретения новых автобусов малого класса, которые не удовлетворяют жителей. Есть автобусы большого и среднего классов, которые наиболее отвечают требованиям пассажиров.

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#подмосковье
#строительство
#автобусы
#проект
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#люди
#дороги
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Над Берлином взорвался астероид
21 января 2024, 12:55

Фото: istockphoto/MARHARYTA MARKO

Взорвавшийся астероид можно было увидеть в Лейпциге и в Праге.
Небольшой астероид взорвался в небе над Берлином сегодня ночью. Огненный шар оставлял в небе длинный световой след, пишет газета Bild am Sonntag.

NASA сделала прогноз на то, что астероид должен был упасть в общине Ненхаузен в федеральной земле Бранденбург. О возможном ущербе не сообщается. Астероид был диаметром всего около 1 м. Основная часть породы, по всей видимости, сгорела.

В воскресенье поисковые группы отправятся искать обломки небесного тела. Их стоимость оценивается в несколько сотен тысяч евро.
О приближении астероида сообщалось заранее. Его появление рассчитали специалисты. Это был всего восьмой раз, когда такое событие возможно было предсказать.

Ранее Главное контрольное управление США сообщило, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). вероятно, не сможет провести высадку астронавтов на поверхность Луны к концу 2025 года, передает ТАСС.

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#германия
#новости
#астероид
#земля
#планета
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Беженцы уезжают из Германии после выдачи банковских карт вместо наличных
21 января 2024, 09:52

Фото: istockphoto/RadekProcyk

Первые беженцы, получившие банковские карты вместо наличных денег, постепенно уезжают из Германии из-за недовольства этим нововведением.
Газета Bild am Sonntag пишет, что правительство ФРГ обсуждает возможность введения банковских карт для беженцев, но в округе Грайц их уже выдают. На данный момент мигрантам раздали примерно 200 платежных карт, а к концу месяца их получат 740 беженцев. В нескольких регионах данную практику проанализировали и уже консультируются, как создать такую же систему.

«Большинство мигрантов принимают перемены и счастливы, что они вообще что-то получают», - говорит руководитель службы по делам беженцев Дагмар Пёланд.
При этом в декабре 2023 года 15 беженцев сообщили, что им нужны наличные деньги, а не карта, а потом уехали из Германии. Число депортированных из округа Грайц выросло в разы. Пёланд считает, что платежная карта отделяет зёрна от плевел.

«Тех, кому действительно нужно убежище, не волнует способ оплаты: они тратят пособия на одежду и еду. Но некоторые, особенно молодые люди, тратят пособие для покупки новых мобильных телефонов», - говорит Дагмар Пёланд.
Сообщалось, что Нью-Йоркские власти принимают меры по регулированию пребывания в городе мигрантов. Об этом пишет РИА Новости. По информации агентства, в четырех центрах временного пребывания мигрантов с 16 января будет введен комендантский час с 23:00 до 6:00 с целью предотвращения жалоб местных жителей на попрошайничество со стороны нелегалов.

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#германия
#беженцы
#новости
#политика
#общество
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МИД: Моряки, которых удерживают в Мапуту, получают зарплату и сходят на берег
21 января 2024, 08:27

Фото: istockphoto/Wirestock

Российским морякам, которых удерживают из-за финансово-имущественного спора в порту Мапуту на судне Volopas, платят зарплату, и они могут сходить на берег.
Об этом рассказали РИА Новости в МИД РФ. На рыболовецком судне Volopas, удерживаемом в Мапуту (столица Мозамбика), находятся пять человек, двое из которых, в их числе капитан судна – россияне. Люди оказались заложниками финансово-имущественного спора, который возник между компанией-судовладельцем и мозамбикской фирмой-агентом.

«Экипажу выплачивается заработная плата, имеется возможность схода на берег для покупки продуктов. Жалобы на здоровье отсутствуют», - говорят в МИД РФ.
Посольство помогло пополнить запас технической воды, а на борту установили газовую плиту. В МИД РФ утверждают, что российские дипломаты постоянно мониторят обстановку на борту и оказывают морякам необходимую поддержку.

«С компетентными органами Мозамбика продолжаются интенсивные консультации с целью урегулирования сложившейся ситуации», - сообщили в МИД РФ.
Также уточняется, что техническое состояние судна Volopas оценивается как удовлетворительное.

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#происшествие
#посольство
#мид рф
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Mysl Polska: Власти Украины обеспокоены популярностью «Слова пацана»
21 января 2024, 07:35

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Власти Украины обеспокоены растущей популярностью в стране российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», заявил журналист издания Mysl Polska Матеуш Пискорский.
По его словам, киевские власти всячески пытались не допустить распространения сериала на Украине, считая его элементом русской «мягкой силы» на культурном фронте. Однако все призывы и запреты, включая инициированные Министерством культуры Украины, оказались неэффективными — в итоге «Слово пацана» продолжает бить все рекорды популярности не только среди российской аудитории, но также и среди украинцев.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» российского режиссёра Жоры Крыжовникова вышел в минувшем декабре и сразу стал главным культурным событием конца 2023 года в России. Декан экономического факультета МГУ, доктор экономических наук Александр Аузан объясняет такую популярность тем, что реакция россиян на сериал оказалась столь сильной из-за того, что в России «люди делятся на своих и чужих, а средством защиты являются сила и культ силы».

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#украина
#польша
#сериал
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«Известия»: Объём выдачи ипотеки в России может упасть на 20 процентов
21 января 2024, 07:07

Фото: iStock/Oleg_Elkov

Объём выдачи по ипотечным кредитам в России может снизиться в 2024 году примерно на 20% — до 6-6,4 триллионов рублей. Об этом рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям» директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.
«Самым сложным периодом для рынка недвижимости будет первый квартал 2024 года <...> всему рынку необходимо трансформироваться под новые условия ипотечного кредитования и, прежде всего, потенциальным покупателям. И здесь самое большое значение играет психологический фактор выросших ставок», — спрогнозировал эксперт.

По его словам, формирующийся сейчас отложенный спрос на рынке недвижимости постепенно начнёт реализовываться уже ближе к концу второго квартала и во втором полугодии следует ожидать роста покупательской активности.

Также Хусаинов отметил, что на вторичном рынке в первом полугодии из-за снижающейся покупательской активности будет расти средний уровень скидок, поэтому появятся выгодные варианты для покупки даже при нынешних высоких ставках по ипотечным кредитам.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о праве Центробанка ограничивать банкам выдачу ипотеки с 1 июля 2024 года. Цель — сократить рост закредитованности россиян. Эксперт фонда «За права заёмщиков» Галактион Кучава инициативу поддержал, отметив, что ипотека – самый распространенный в России вид кредита по данным на третий квартал 2023 года. В беседе с «Радио 1» он объяснил это высоким спросом на льготные кредиты.

Кучава подчеркнул, что при принятии законопроекта пострадают застройщики. Сейчас спрос на рынке недвижимости превышает предложение благодаря льготным кредитам, после введения ограничений спрос может резко сократиться.

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#ипотека
#россия
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