Обвиняемый в мошенничестве генерал Попов требовал отвод судьи

Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков
Дмитрий Летуновский, председатель Тамбовского гарнизонного военного суда, отказался отводить себя от рассмотрения дела бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Военный обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге.
Перед началом судебного процесса 16 октября Попов, согласовавшись с адвокатом, заявил о личной заинтересованности Летуновского в исходе дела, сообщает ТАСС из зала суда. Попов указал на то, что судья проявляет предвзятость и стремится вынести обвинительный вердикт.
Суд также отклонил просьбу Попова допустить к слушанию в качестве защитника военного блогера Юрия Подоляку. Ранее его осудили на Украине за госизмену и призывы к изменению границ государства. Суд обосновал отказ тем, что у Подоляки нет юридического образования.
В ближайшее генералу Попову и бизнесмену Моисееву должны представить обвинительное заключение. Обвинение планирует использовать показания около сотни свидетелей.
Ивана Попова обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге. По данным следствия, он причастен к хищению более 1700 тонн металлопроката, предназначенного для строительства оборонительных сооружений на линии фронта.
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Суд также отклонил просьбу Попова допустить к слушанию в качестве защитника военного блогера Юрия Подоляку. Ранее его осудили на Украине за госизмену и призывы к изменению границ государства. Суд обосновал отказ тем, что у Подоляки нет юридического образования.
В ближайшее генералу Попову и бизнесмену Моисееву должны представить обвинительное заключение. Обвинение планирует использовать показания около сотни свидетелей.
Ивана Попова обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге. По данным следствия, он причастен к хищению более 1700 тонн металлопроката, предназначенного для строительства оборонительных сооружений на линии фронта.
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Лия Мурадьян