Обвиняемый в подрыве ж/д путей под Рязанью Сидики отрицает, что хотел на СВО

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Обвиняемый в подрыве ж/д путей под Рязанью по требованию украинских спецслужб Руслан Сидики отрицает, что хотел уйти на СВО для искупления своей вины. Об этом со ссылкой на его адвоката Игоря Поповского пишет РИА Новости.
«Руслан Сидики категорически опроверг слухи о своей возможной службе в зоне СВО», — заявил адвокат.Ранее сообщалось, что Сидики хочет искупить вину и отправиться на СВО.
«В ходе проведения с Сидики следственных действий обвиняемый, раскаявшись в содеянном, заявил, что готов искупить свою вину кровью и выразил желание отправиться в зону специальной военной операции для прохождения службы в российской армии», — сообщали СМИ.ФСБ поймала 35-летнего Руслана Сидики в 2023 году. Его подозревают сразу в двух серьезных преступлениях — подрыве ж/д путей под Рязанью и атаке дронов на военный аэродром в Рязани. Сообщалось, что украинцы обещали ему за это 15 тысяч долларов, однако вознаграждения террорист так и не получил.
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