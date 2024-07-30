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Разведка Украины пообещала подданство Великобритании рязанскому подрывнику

30 июля 2024, 22:23
Фото: istockphoto/nevenmn

Фото: istockphoto/nevenmn

Подданство Соединенного Королевства пообещала украинская разведка подрывнику из Рязани Руслану Сидики*. Как сообщает ТАСС, он имеет российское и итальянское гражданство. Фигуранта обвиняют в подрыве ж/д полотна под Рязанью в прошлом году. Получив гражданство Великобритании, мужчина, по словам правоохранителей, хотел скрыться на европейской территории.
«ГУР Украины пообещало Сидики за совершение террористических актов на территории РФ подданство Великобритании, с помощью которого обвиняемый планировал скрыться на территории одной из европейских стран», — сказал собеседник журналистам.

По материалам дела, Сидики после подрыва якобы получил от украинских спецслужб 15 тысяч долларов, однако позже выяснилось, что счетов за рубежом у него нет, а российские арестованы.



Денег Сидики не получил, со спецслужбами Украины он связался самостоятельно, которыми был завербован позже. Вину обвиняемый признал и в содеянном раскаялся.

По информации СК, подрыв поезда между станциями Рыбное и Блокпост под Рязанью произошел 11 ноября прошлого года, с рельсов сошли 19 вагонов грузового состава.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.

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Стало известно, как в Мали отомстили за атаку на колонну ЧВК «Вагнер»
Mash: в Мали авиаударом уничтожили базу туарегов за атаку на ЧВК «Вагнер»
30 июля 2024, 23:46

Фото: iStock/deepspace

В Мали нанесли авиаудар по занятому туарегами городу Тинхаватин в ответ на их атаку на колонну ЧВК «Вагнер», база боевиков полностью уничтожена. Об этом сообщает тг-канал Mash. Также в результате удара ликвидированы около 40 террористов, говорится в сообщении.
По данным издания, в ночь на 28 июля вагнеровцы и вооруженные силы Мали бились именно за Тинхаватин, отразив несколько атак радикалов из группировки «Координация движений Азавада».

О том, что колонна подготовленных бойцов ЧВК «Вагнер» и армии Мали попала в засаду туарегской группировки «Координация движений Азавада» стало известно в ночь на 28 июля. По неподтвержденной информации, могли погибнуть от 20 до 50 человек, также есть пленные.

Mash заявляет, что в руках у туарегов до сих пор находятся пленные — штурмовик и боевой медик, и по предварительным данным, вагнеровцы предлагали за них выкуп в размере 100 тысяч долларов за каждого.

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В Керчи более 50 тыс. человек остались без света
На востоке Крыма 53 тыс. человек остались без света из-за аварии на подстанции
30 июля 2024, 19:58

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Более 53 тысяч человек в Керчи и окрестных селах остались без света. Об этом написал первый замминистра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин в своем Telegram-канале.
Уточняется, что электричество пропало по причине технологического нарушения на подстанции. Воронкин отметил, что из-за этого обесточило 362 трансформаторных подстанции, в том числе в селах Бондаренково, с. Егоров, Курортное, Войково, Глазовка и других.

На данный момент объемы требуемых к выполнению работ выясняются. Восстановить электроснабжение должны примерно через три часа.

Ранее вице-губернатор Евгений Горлов сообщил, что жители центральной части Севастополя остались без электричества. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Москвич обиделся на сотрудников продуктового и чуть не сжёг их вместе с магазином
SHOT: В Москве мужчина поджёг магазин у дома, пострадали два человека
30 июля 2024, 19:50

Фото: iStock/Manuel Rodriguez Sevillano

25-летний москвич поджёг продуктовый магазин в Москве, пострадали два человека. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Сергей пришёл в круглосуточный магазин у своего дома на Нагорной улице. Как сообщили работники магазина, мужчина находился в нетрезвом состоянии и вёл себя неадекватно.

У Сергея завязался конфликт с двумя продавцами. После чего он сходил к автомобилю, достал из багажника канистру с бензином, облил вход магазина и поджёг.

Уточняется, что при пожаре пострадали и работники, и сам Сергей. Всех госпитализировали. Поджигателя сопровождали полицейские. У злоумышленники имеются ожоги третьей степени. Он уверяет, что работники магазина его избили и он таким способом решил себя защитить. По факту произошедшего проводится проверка.

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Торговали органами: родители поместили дочь в клинику из-за экзаменов и больше ее не нашли
30 июля 2024, 19:20

Фото: iStock/shironosov

Родители 17-летней студентки консерватории Глории Мартинес Руис согласились на госпитализации дочери в психиатрическую клинику по настоянию врача. Однако той же ночью, когда девушка была помещена в лечебницу, она бесследно исчезла. О том, что случилось с пациенткой и почему ее не могут найти более 30-ти лет расскажет редакция «Радио 1».

Диагноз студентки


На госпитализации студентки из Аликанта настояли врачи. Они были уверены, что девушка погубит себя и своих близких, если ее не изолировать. Началось все с того, что Глория стала отказываться от еды. Она испытывала постоянное чувство тревоги и предпочитала одиночество. Во время внезапных нервных срывов девушка рвала на себе одежду и ломала мебель. Приступы повторялись чаще, и обеспокоенные родители обратились к психиатру.

После нескольких приемов доктор поставила диагноз – стресс от переутомления. Оказалось, что студентка готовилась к экзаменам и сильно переживала.


Госпитализация Глории


Загородная клиника, куда определили Глорию, находилась в 40 км от Аликанта. В больнице практически не было других пациентов, коридоры были темными и пустыми. Мрачные стены и гнетущая обстановка не смутила отчаявшихся родителей. Они оставили дочь в клинике и отправились домой.

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Дом престарелых


Позже оказалось, что лечащий врач, настоявший на госпитализации девушки, является владельцем клиники. При этом лечебница не имела лицензии на оказание психиатрических услуг и по документам значилась, как дом престарелых.


Побег Глории из больницы


Глория испытала настоящий стресс после госпитализации. Она пыталась выскочить на улицу, кричала и просила отпустить ее к родителям. Санитары ввели пациентке двойную дозу успокоительного, связали по рукам и ногам. Через некоторое время девушка успокоилась и попросилась выйти в уборную. Тогда же она оттолкнула работников клиники, подбежала к окну и выпрыгнула.

Палата Глории располагалась на первом этаже. Однако вокруг здания была густая растительность, а за забором – густой лес. Девушка, находящаяся под действием сильного успокоительного, не могла покинуть территорию клиники самостоятельно.


Поиски пропавшей студентки



Фото: iStock/PeopleImages

Поиски пропавшей Глории продолжались несколько недель, однако найти ее так и не удалось. Позже одна из коллег заведующей клиникой проговорилась, что к срочной госпитализации девушки показаний не было. Однако этот факт прямо не доказывал вины доктора. Предполагалось, что клиника торговала человеческими органами и молодая девушка подходила по показателям в качестве донора.

Не исключалось также, что врачи могли переусердствовать с уколами, что привело к смерти пациентки.

Однако вина персонала лечебницы в исчезновении студентки так и не была доказана.

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Baza: мужчина показал детям свои гениталии и как ими пользоваться на пляже
30 июля 2024, 19:20

Фото: istockphoto/Dzurag

Собственные гениталии и как ими пользоваться показал детям мужчина, отдыхающий в Серебряном Бору. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza». Уточняется, что все произошло 10 июля на пляже, который раньше считали нудистским. Виновника уже задержали полицейские.
Сначала задержанный разделся при ребенке, а затем совершил противоправные действия. Он сознался в совершенном деянии. Открыто уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Истре иностранца обвинили в приставаниях к малолетней девочке. По сообщению Следкома, им является 21-летний гражданин Узбекистана. Потерпевшая в возрасте 11 лет смогла оказать сопротивление. Обоих сейчас допрашивают.

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В Истре приезжего обвинили в приставаниях к возвращавшейся с купания девочке
30 июля 2024, 19:18

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по МО

В Истре иностранцу предъявили обвинение в преступлении против половой неприкосновенности малолетней. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Московской области.
«Обвинение предъявлено 21-летнему гражданину Узбекистана. По данным следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он приставал у жилого дома в городе Истре к 11-летней девочке, которая возвращалась с купания. Потерпевшей удалось оказать сопротивление и убежать домой. О случившемся она рассказала родителям», – говорится в сообщении.
Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. Сейчас идут допросы потерпевшей и обвиняемого.

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Модель OnlyFans с чемоданом секс-игрушек поймали в аэропорту и заперли с террористами
30 июля 2024, 18:15

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Австралийскую модель OnlyFans задержали в аэропорту Амстердама с чемоданом секс-игрушек и заперли в камере с террористами на 12 часов. Об этом информирует Daily Mail.
28-летняя Луна Лавкисс летела в Лос-Анджелес вместе с подругой. В аэропорту вылета служебная собака стала обнюхивать вещи девушки, после чего ее отвели в комнату для допроса.

Сотрудники аэропорта сочли подозрительным, что Лавкисс не трудоустроена официально, при том, что она везла с собой крупную сумму денег. В результате последующего обыска была обнаружена сумка, заполненная секс-игрушками, которые, по словам задержанной, были куплены в Амстердаме «от скуки».

Спустя некоторое время стало известно, что в прошлом модель работала стриптизершей. В результате девушку поместили в камеру предварительного заключения, ей пришлось провести там 12 часов. Однако позже Лавкисс все-таки отпустили и отправили обратно в Австралию, а также вернули ей ее багаж с интимными принадлежностями.

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Мужчина успешно выдавал себя за адвоката с помощью искусственного интеллекта
30 июля 2024, 18:09

Фото: istockphoto / Andrii Zorii

Мужчина успешно выдавал себя за адвоката с помощью ИИ, его судят. Об этом пишет Telegram-канал «‎КП Наука».
Сообщается, что это была многоступенчатая афера. Натан Чамберс выдал себя за своего отца, который является адвокатом. Он убедил всех, что отец – это он и есть.

По данным канала, мужчина своровал у отца хорошо запароленный ИИ-продукт Lexis AI, который позволяет быстро составлять юридические документы, и уехал подальше от родных мест. Все дела он вел удаленно, потому что боялся разоблачения, поскольку его возраст явно отличался от возраста отца.

Однако позже он начал лично посещать судебные заседания. В случае возникновения сложных ситуаций Натан уходил в туалет, где искусственный интеллект подсказывал ему, что нужно написать или делать. Затем он возвращался, уже зная, как поступить.

Его раскрыли случайно. Теперь мужчина утверждает, что не имел дел с ИИ, а адвокатом стал благодаря тому, что вырос в такой семье, где все разговоры в детстве были только об этой профессии.

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#искусственный интеллект
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В Харькове произошел взрыв
30 июля 2024, 17:49

Фото: istockphoto/Leonid Ikan

В Харькове произошел взрыв. Об этом информирует украинское издание «‎Общественное. Новости».
Сообщается, что сирены воздушной тревоги непрерывно работают уже семь часов. По данным издания, возможно, сам взрыв произошел за пределами города.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

Ранее сообщалось, что военные ВС РФ освободили населенный пункт Ленинское Донецкой народной республики. Кроме этого, российские штурмовики успешно прорвали оборону украинских войск в Часовом Яре, ДНР.

Боец спецоперации встретился с Белоусовым и назвал способ снизить потери на СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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