Разведка Украины пообещала подданство Великобритании рязанскому подрывнику

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Подданство Соединенного Королевства пообещала украинская разведка подрывнику из Рязани Руслану Сидики*. Как сообщает ТАСС, он имеет российское и итальянское гражданство. Фигуранта обвиняют в подрыве ж/д полотна под Рязанью в прошлом году. Получив гражданство Великобритании, мужчина, по словам правоохранителей, хотел скрыться на европейской территории.
«ГУР Украины пообещало Сидики за совершение террористических актов на территории РФ подданство Великобритании, с помощью которого обвиняемый планировал скрыться на территории одной из европейских стран», — сказал собеседник журналистам.
По материалам дела, Сидики после подрыва якобы получил от украинских спецслужб 15 тысяч долларов, однако позже выяснилось, что счетов за рубежом у него нет, а российские арестованы.
Денег Сидики не получил, со спецслужбами Украины он связался самостоятельно, которыми был завербован позже. Вину обвиняемый признал и в содеянном раскаялся.
По информации СК, подрыв поезда между станциями Рыбное и Блокпост под Рязанью произошел 11 ноября прошлого года, с рельсов сошли 19 вагонов грузового состава.
*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.
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