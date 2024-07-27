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Обвиняемый в подрыве машины в Москве показал, где установил бомбу — видео

СК опубликовал кадры допроса Серебрякова на месте преступления
27 июля 2024, 14:48
Фото: istockphoto/Andrey Mikhaylov

Фото: istockphoto/Andrey Mikhaylov

Следователи допросили Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве автомобиля на севере Москвы, на месте преступления. В ходе допроса он частично признал свою вину и продемонстрировал, как устанавливал взрывное устройство.


На кадрах, опубликованных РИА Новости в телеграм-канале, обвиняемый сначала показывает место, где прятал камеру видеонаблюдения, чтобы отслеживать объект покушения. Потом он демонстрирует, как устанавливал взрывное устройство под днище автомобиля, а также показывает, где был пульт дистанционного управления.

Напомним, машина была взорвана в среду, 24 июля, на парковке на севере Москвы. В результате взрыва автомобиля Toyota Land Cruiser российскому офицеру, находившемуся в салоне, оторвало ступни ног, его жена получила рваные раны лица. Преступник успел уехать в Турцию, но там его задержали правоохранители, после чего была осуществлена его экстрадиция в Россию. По словам Серебрякова, СБУ за ликвидацию российского военного обещала ему от 10 до 20 тысяч долларов.







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#новости
#сбу
#машина
#взрыв
#москва
#турция
Российский миллиардер высказался о задержании сына за нападение на полицейского
Миллиардер Бажаев о драке сына с полицейским: если он виноват, то будет отвечать
27 июля 2024, 23:19

Фото: IStock/artolympic

Российский миллиардер Муса Бажаев высказался о причастности своего сына к нападению на сотрудника полиции, передают «Известия».
Он выразил сомнения относительно того, что его сын мог совершить асоциальные действия, и выразил надежду, что «все будет нормально».

«Бороться особо не собираюсь: если мой сын виноват и где-то он замешан, то будет отвечать. А если этого нет, значит нет», – сообщил миллиардер.

Ранее стало известно, что 23-летний Тимур Бажаев был задержан в Москве за драку с полицейскими. По данным СМИ, молодой человек напал на подошедшего к нему за «крайне некрасивое поведение» сотрудника полиции. Ожидается, что в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

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#бизнесмен
#задержание
#драка
#полиция
#сми
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ЦАХАЛ обвинил «Хезболлу» в ракетном ударе по Голанским высоткам
Израиль обвинил «Хезболлу» в ракетном ударе по Голанским высоткам
27 июля 2024, 23:12

Фото: iStock/butenkow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвинила ливанскую шиитскую организацию «Хезболла» в нанесении ракетных ударов по Голанским высотам. Об этом сообщается в заявлении ЦАХАЛ в Telegram-канале.
«Согласно оценке ситуации в Армии обороны Израиля и разведданным, имеющимся в нашем распоряжении, запуск ракеты в направлении Мадждаль-Шамса был осуществлен террористической организацией "Хезболла". Она стоит за ударом по футбольному полю, который привел к многочисленным жертвам среди гражданского населения, включая детей», – подчеркнули в ЦАХАЛ.

Ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что страна близка к тотальной войне с Ливаном и шиитской организацией «Хезболла».

До этого Биньямин Нетаньяху заявил, что государство намерено защищать себя любыми методами. По его словам, каждый, кто желает стабильности на Ближнем Востоке, должен поддерживать Израиль в борьбе против Ирана и его пособников в Йемене, секторе Газа или Ливане.

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#израиль
#цахал
#биньямин нетаньяху
#ракетный удар
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«Сделайте музыку тише»: Голая дебоширка воткнула полицейскому вилку в голову
Полуголая пьяная жительница Краснодара воткнула в голову полицейского вилку
27 июля 2024, 22:20

Фото: istock / artolympic

В Краснодаре женщина воткнула полицейскому вилку в голову после просьбы сделать музыку потише. Материалы за применение насилия в отношение стража порядка направлены в следственные органы. Об этом сообщили РИА Новости в ГУМВД России по Кубани.
До этого в интернете распространился ролик, на котором обнаженная женщина в ходе конфликта с мужчиной накинулась на него. Когда сосед неугомонной попытался скрыться на общем балкона, россиянка побежала за ним и прижала нежданного гостя к стене, удерживая его.

Женщина нецензурно выражалась и оказала сопротивление полицейскому, после чего ударила его вилкой в голову.

«В настоящее время собранные материалы по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти) направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», — сообщили в ведомстве.
Правоохранитель обратился в медучреждение за разовой помощью и продолжил несение службы.

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#рф
#полицейские
#краснодарский край
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«Хезболла» заявила о непричастности к удару по поселку на Голанах
27 июля 2024, 21:54

Фото: istock / alexkuehni

Ливанская группировка «Хезболла» опровергла свою причастность к обстрелу поселка на Голанских высотах, во время которого пострадали десятки детей. Об этом сказано в заявлении группировки, которое опубликовал телеканал Al Jadeed.
В заявлении сказано, что «Хезболла» «не имеет никакого отношения к инциденту и категорически отрицает все ложные утверждения в этом отношении».

Как утверждает советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман, Израиль собирается «очень жёстко» ответить и принять все необходимые меры «для восстановления безопасности на северной границе».

Ранее Биньямин Нетаньяху заявил, что государство намерено защищать себя любыми методами. По его словам, каждый, кто хочет стабильности на Ближнем Востоке, должен поддерживать Израиль в борьбе против Ирана и его пособников в Йемене, секторе Газа или Ливане.

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Израиль обвинил «Хезболлу» в ракетном ударе по Голанским высотам
Израиль возложил на «Хезболлу» ответственность за обстрел Голанских высот
27 июля 2024, 21:42

Фото: istock / Olena Bartienieva

Израиль возложил ответственность за обстрел Голанских высот, в результате которого пострадали десятки детей, на Ливан и «Хезболлу». Об этом заявил советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман в Телеграм-канале.
Гендельман подчеркнул, что в результате атаки по спорному региону пострадали как минимум 30 детей и подростков. По данным Al Jazeera, девять человек погибли.

«От ракеты, выпущенной «Хезболлой», пострадали дети, которые играли на детской площадке в городе Мадждаль-Шамс на Голанских высотах», – заявил советник.
По его словам, Израиль планирует «очень жёстко» ответить и принять соответствующие меры «для восстановления безопасности на северной границе».

До этого власти Израиля выдвинули новые условия по сделке о перемирии в секторе Газа. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#человек
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#меры
#обстрел
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При обстреле Голанских высот погибли девять человек
Al Jazeera: при обстреле Голанских высот погибли 9 человек, 30 пострадали
27 июля 2024, 21:05

Фото: istock / Igor Vershinsky

По меньшей мере девять человек погибли, 30 пострадали при обстреле удерживаемых Израилем Голанских высот со стороны Ливана. Об этом информирует телеканал Al Jazeera.
По данным издания, одна из ракет, выпущенных с территории юга Ливана, разорвалась на местном стадионе. Многие из жертв и пострадавших являются подростками.

Телеканал Al Jadeed, ссылаясь на источники в медицинской службе Израиля, проинформировал, что в медучреждения доставлены только 7 детей с тяжелыми ранениями, еще 30 человек пострадали.

По сведениям издания, «Хезболлах» опровергла причастность к удару по поселку на Голанах.

Ранее депутат Адальби Шхагошев спрогнозировал создание альтернативы НАТО исламским миром. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#человек
#медучреждения
#удар
#израиль
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Смерть на Играх: Тренера по боксу нашли мёртвым в Олимпийской деревне
Тренер сборной Самоа по боксу скончался в Париже в день открытия Олимпиады
27 июля 2024, 20:18

Фото: istock / Mihajlo Maricic

Тренер сборной Самоа по боксу Лионель Элика умер в Олимпийской деревне в Париже. Об этом стало известно Франс Пресс.
По предварительным данным, 60-летний мужчина скончался естественной смертью. Медики оказали ему экстренную помощь, но безуспешно.

Международная ассоциация бокса (IBA) выразила соболезнования в связи с кончиной Элики. В организации отметили, что преданность и страсть Лионеля к спорту оставили след в боксерском сообществе.

«Его наследие продолжит вдохновлять будущие поколения. Наши мысли и молитвы с командой Самоа и всеми, кого коснулась эта тяжелая утрата», — сказано в сообщении.
Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они принимают участие в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.

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#смерть
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Опубликовано первое видео с места крушения российского Су-34 под Волгоградом
27 июля 2024, 18:17

Фото: iStock/Vital Hil

В сети появились кадры с места крушения истребителя Су-34 в Волгоградской области. Видео публикует Telegram-канал «112».
На кадрах на большой площади виден дым, идущий из лесополосы. Согласно предварительной информации, причиной аварии стала техническая неисправность.



Напомним, сегодня, 27 июля, в Волгоградской области произошла авиакатастрофа с участием истребителя ВКС России Су-34. Самолёт упал на землю и загорелся. Экипаж успел катапультироваться. В результате произошедшего никто не пострадал.

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#вкс
#крушение
#волгоградская область
#самолет
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Девушку убил сожитель после отказа в возбуждении дела о домашнем насилии
27 июля 2024, 18:12

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

В Москве девушка по имени Татьяна пожаловалась в полицию на домашнее насилие, однако ей отказали в возбуждении уголовного дела. 24 июля москвичку до смерти избил сожитель.
Тело 25-летней Татьяны обнаружили в её квартире в рабочем посёлке Киевский, сообщает телеграм-канал Baza. Девушка была сильно избита: врачи констатировали у неё переломы рёбер, тупую травму живота и разрыв селезёнки. Смерть её наступила в результате внутреннего кровотечения. Здесь же, в квартире, находился её возлюбленный Константин. Это он до смерти избил девушку из ревности.

Пара жила вместе около четырёх лет. Молодой человек и раньше распускал руки: родные часто замечали у Татьяны синяки и ссадины. Однажды она написала заявление в полицию, в котором обвинила сожителя в домашнем насилии, но его не приняли и дело не возбудили. По словам правоохранителей, в момент подачи заявления Татьяна и Константин были пьяны, поэтому к её обвинениям не отнеслись серьёзно, а позднее она больше не жаловалась. Теперь уже и не пожалуется.

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