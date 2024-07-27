Обвиняемый в подрыве машины в Москве показал, где установил бомбу — видео

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Следователи допросили Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве автомобиля на севере Москвы, на месте преступления. В ходе допроса он частично признал свою вину и продемонстрировал, как устанавливал взрывное устройство.
На кадрах, опубликованных РИА Новости в телеграм-канале, обвиняемый сначала показывает место, где прятал камеру видеонаблюдения, чтобы отслеживать объект покушения. Потом он демонстрирует, как устанавливал взрывное устройство под днище автомобиля, а также показывает, где был пульт дистанционного управления.
Напомним, машина была взорвана в среду, 24 июля, на парковке на севере Москвы. В результате взрыва автомобиля Toyota Land Cruiser российскому офицеру, находившемуся в салоне, оторвало ступни ног, его жена получила рваные раны лица. Преступник успел уехать в Турцию, но там его задержали правоохранители, после чего была осуществлена его экстрадиция в Россию. По словам Серебрякова, СБУ за ликвидацию российского военного обещала ему от 10 до 20 тысяч долларов.
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Александр Бойцов