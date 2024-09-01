Обвиняемый в причастности к покушению на Симоньян и Собчак признался

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Обвиняемый в подготовке покушения на главреда медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак признал вину и готов сотрудничать. Об этом пишет ТАСС.
В документах дела уточняется, что несовершеннолетний дал показания, изобличающие других фигурантов дела. При этом он согласился заключить досудебное соглашение о сотрудничестве.
Отмечается, что по данному делу были проведены несколько экспертиз, осмотр и анализ содержимого мобильников и переписок в соцсетях обвиняемых. Все фигуранты дела в настоящее время находятся под стражей.
Напомним, в июле прошлого года сообщалось, что ФСБ предотвратила попытки покушения на журналисток, которые были организованы участниками неонацистской группы по указанию украинских спецслужб.
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Отмечается, что по данному делу были проведены несколько экспертиз, осмотр и анализ содержимого мобильников и переписок в соцсетях обвиняемых. Все фигуранты дела в настоящее время находятся под стражей.
Напомним, в июле прошлого года сообщалось, что ФСБ предотвратила попытки покушения на журналисток, которые были организованы участниками неонацистской группы по указанию украинских спецслужб.
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Екатерина Коршунова