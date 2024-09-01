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Обвиняемый в причастности к покушению на Симоньян и Собчак признался

Обвиняемый в причастности к покушению на Симоньян и Собчак готов сотрудничать
01 сентября 2024, 12:34
Фото: iStock/YakobchukOlena

Фото: iStock/YakobchukOlena

Обвиняемый в подготовке покушения на главреда медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак признал вину и готов сотрудничать. Об этом пишет ТАСС.
В документах дела уточняется, что несовершеннолетний дал показания, изобличающие других фигурантов дела. При этом он согласился заключить досудебное соглашение о сотрудничестве.

Отмечается, что по данному делу были проведены несколько экспертиз, осмотр и анализ содержимого мобильников и переписок в соцсетях обвиняемых. Все фигуранты дела в настоящее время находятся под стражей.



Напомним, в июле прошлого года сообщалось, что ФСБ предотвратила попытки покушения на журналисток, которые были организованы участниками неонацистской группы по указанию украинских спецслужб.

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Экс-замглавы Минобороны Иванов обещал суду не скрываться, если его отпустят
Экс-замглавы МО Иванов обещал суду не скрываться, если его отпустят из СИЗО
01 сентября 2024, 12:49

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Бывший первый заместитель министра обороны Тимур Иванов заявил в суде, что не будет пытаться скрыться от правоохранителей, если его отпустят из СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда.
Уточняется, что Иванов и его адвокаты заявили, что доводы следствия не обоснованы. По словам юристов обвиняемого, причастность Иванова к инкриминируемому преступлению не подтверждается в материалах дела.

Сам Иванов подчеркнул, что у него нет намерений скрываться или препятствовать производству по уголовному делу. Отмечается, что у фигуранта дела имеется постоянное место жительства, прочные социальные связи и положительная характеристика. Поэтому сторона защиты выразила мнение, что Иванова можно перевести под домашний арест.

Однако суд отнесся к доводам юристов Иванова скептически.

Напомним, Тимур Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Он был задержан и арестован на своем рабочем месте в конце апреля этого года. Бывшему замминистра предъявлено обвинение по статье 290 Уголовного кодекса РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

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На месте крушения вертолета на Камчатке обнаружили 17 тел пассажиров
01 сентября 2024, 12:13

Фото: iStock/Soumen Hazra

Спасатели МЧС обнаружили тела погибших пассажиров на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом сообщили в МЧС России.
Уточняется, что на месте происшествия находятся 9 спасателей ГУ МЧС России по Камчатскому краю. На данный момент специалисты обнаружили 17 тел погибших.

Поиски и спасательные работы в настоящее время продолжаются.

Напомним, вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» 31 августа пропал в Камчатском крае. Предварительно, борт летел с вулкана Вачкажец в поселок Николаевка. Финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин и его жена Полина Замятина могли быть в этом вертолете.

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#поиски
#вертолёт
#специалисты
#авиакомпании
#происшествия
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Три человека погибли в результате падения самолёта на дом в Орегоне в США
01 сентября 2024, 11:04

Фото: iStock/Diy13

Три человека, которые числились пропавшими без вести в результате падения на жилой дом двухмоторного самолёта в американском штате Орегон, погибли. Об этом информирует телеканал ABC News.
Отмечается, что у воздушного судна возникли проблемы с управлением. Согласно информации источника, борт врезался сначала в опору линии электропередачи, а после — в жилой дом.

Спустя некоторое время начался пожар, который распространился на четыре строения. Уточняется, что тела погибших были обнаружены специалистами пожарной службы города Грешам.

Ранее сообщалось, что пропавший накануне на Камчатке вертолет Ми-8 разбился. Пассажиров ищут. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#жилой дом
#вертолёт
#тела
#самолет
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В МЧС сообщили, что пропавший на Камчатке вертолет Ми-8 разбился
01 сентября 2024, 10:45

Фото: iStock/MMADIA

Пропавший накануне на Камчатке вертолет Ми-8 разбился. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Уточняется, что спасатели обнаружили с воздуха обломки воздушного судна. Они были найдены на высоте 900 м вблизи места, где последний раз выходили на связь.

В настоящее время к местности пытаются добраться сотрудники МЧС. Отмечается, что людей визуально никто не наблюдает.

Напомним, вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» 31 августа пропал в Камчатском крае. Предварительно, борт летел с вулкана Вачкажец в поселок Николаевка. Финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин и его жена Полина Замятина могли быть в этом вертолете.

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#спасатели
#мчс
#витязь
#вертолёт
#авиакомпании
#сотрудники
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Офицер рассказал о сорванном плане спецназа в Беслане
Офицер «Альфы» Демидкин: у спецназа в Беслане изначально был другой план
01 сентября 2024, 09:55

Фото: iStock/Zbynek Pospisil

Бойцы групп «Альфа» и «Вымпел» в сентябре 2004 года должны были ворваться в спортзал, уничтожить боевиков и обезвредить бомбы в школе № 1 Беслана, однако план сорвался. Об этом сообщил офицер, полковник ФСБ Виталий Демидкин в беседе с РИА Новости.
Демидкин рассказал, что отряд из 80 человек выехал на стрельбище, которое находилось в 60 километрах от Беслана. В тренировках принимали участие саперы, гранатометчики и люди из других подразделений.

Уточняется, что они готовились к первоначальному плану по уничтожению террористов в школе. Однако, по словам офицера, им приказали возвращаться со стрельбища.

Демидкин отметил, что боевики забросали группы подразделений гранатами, после чего открыли огонь из автоматов. Как только огневое гнездо преступников ликвидировали, то перестрелка прекратилась.

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Возгорание на МНПЗ в Капотне после падения беспилотника попало на видео
Mash опубликовал видео возгорания на МНПЗ в Капотне после падения БПЛА
01 сентября 2024, 09:34

Фото: iStock/Distortion Media

Возгорание на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ) в Капотне после падения БПЛА попало на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.
Сбитый украинский дрон упал и повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ в Капотне. На месте происшествия наблюдается факельное горение.




Согласно информации источника, пожару присвоен пятый, самый высокий, уровень сложности. Уточняется, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Напомним, российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 158 украинских беспилотных летательных аппаратов над 15 регионами РФ, в том числе Москвой. Информацию подтвердили в Минобороны России.

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Среди погибших заложников ХАМАС оказался россиянин
ЦАХАЛ: среди погибших заложников ХАМАС оказался россиянин Александр Лобанов
01 сентября 2024, 09:26

Фото: iStock/gorodenkoff

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала имена шести заложников ХАМАС, чьи тела были найдены в районе населенного пункта Рафах. Об этом информирует РИА Новости.
Уточняется, что в списке указан россиянин Александр Лобанов. Также были извлечены тела заложников: Кармель Гат, Эдена Йерушалми, Херша Гольдберга-Полина, Альмога Саруси и Ори Данино.

Ранее сообщалось, что израильские военные освободили четырех человек, которые находились в плену у палестинского движения ХАМАС. Среди них оказался россиянин Андрей Козлов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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ВСУ предприняли попытку атаки Ярославля
Губернатор Евраев: ПВО сбила украинский беспилотник в Ярославской области
01 сентября 2024, 09:05

Фото: Минобороны РФ

Российская система ПВО сбила БПЛА ВСУ, который направлялся к Ярославлю. Не зафиксировано ни пострадавших, ни разрушений. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем телеграм-канале.
«На подлете к Ярославлю была отражена атака украинского БПЛА. На месте приземления никого не пострадало и разрушений не произошло», — написал он.
Евраев также отметил, что на территории региона могут остаться обломки дрона, которые имеют значение для расследования. В случае их обнаружения важно держаться на безопасном расстоянии и сообщить о нахождении БПЛА по номеру 112.

Прежде сообщалось, что за ночь системы ПВО России перехватили и уничтожили 158 украинских беспилотников над 15 регионами страны. По информации Минобороны, Украина попыталась осуществить террористическую атаку с помощью ударных дронов.

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В Москве горит нефтеперерабатывающий завод после атаки ВСУ, подробности
Пожару на НПЗ Капотня присвоили максимальный номер сложности
01 сентября 2024, 09:01

Фото: iStock/grafoto

Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне получил максимальный уровень сложности, сообщают оперативные службы.
«Пожарные команды реагируют на вызов, связанный с возгоранием на НПЗ. Пожару присвоен высший номер сложности — пятый», — сообщает издание РИА Новости.
Нна месте происшествия наблюдается факельное горение. Пожару на НПЗ Капотня присвоен пятый, самый высокий, уровень сложности. Пострадавших в результате происшествия нет.

Прежде мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что один из сбитых беспилотников ВСУ причинил повреждения отдельно стоящей технической постройке завода. Спасательные службы занимаются устранением локального возгорания. В прошлых заявлениях Собянин упоминал, что система противовоздушной обороны уничтожила два дрона вблизи МНПЗ и в Раменском районе. Угроза для работы завода отсутствует.

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