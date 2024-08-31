Симоньян оплатит проживание жителям приграничья, кто хочет на время переехать

Фото: сайт Кремля
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян оплатит жителям приграничных регионов, которые хотят на время покинуть свои дома, переезд и проживание. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
По словам Симоньян, «Киеву летит за Белгород прямо сейчас». Она подчеркнула, что людям, которые хотят временно покинуть свои дома, необходимо написать в комментариях в ее канале.
Напомним, в пятницу вечером, 30 августа, губернатор Вячеслав Гладков заявил, что система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Отмечается, что обстрел велся из РСЗО Vampire. Из-за атаки погибли 5 человек, 46 мирных жителей получили ранения.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Белгород
Число раненых при кассетном обстреле Белгорода из РСЗО «Вампир» выросло до 37
Жители Белгорода рассказали о попадании под обстрел ВСУ — подробности
Напомним, в пятницу вечером, 30 августа, губернатор Вячеслав Гладков заявил, что система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Отмечается, что обстрел велся из РСЗО Vampire. Из-за атаки погибли 5 человек, 46 мирных жителей получили ранения.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Белгород
Число раненых при кассетном обстреле Белгорода из РСЗО «Вампир» выросло до 37
Жители Белгорода рассказали о попадании под обстрел ВСУ — подробности
Екатерина Коршунова