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Симоньян оплатит проживание жителям приграничья, кто хочет на время переехать

31 августа 2024, 14:11
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян оплатит жителям приграничных регионов, которые хотят на время покинуть свои дома, переезд и проживание. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
По словам Симоньян, «Киеву летит за Белгород прямо сейчас». Она подчеркнула, что людям, которые хотят временно покинуть свои дома, необходимо написать в комментариях в ее канале.

Напомним, в пятницу вечером, 30 августа, губернатор Вячеслав Гладков заявил, что система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Отмечается, что обстрел велся из РСЗО Vampire. Из-за атаки погибли 5 человек, 46 мирных жителей получили ранения.



Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ТАСС: Оборона ВСУ под Красноармейском прорвана
31 августа 2024, 13:48

Фото: iStock/Tomas Ragina

Оборона украинских неонацистов под Красноармейском прорвана, информирует ТАСС, ссылаясь на источник среди силовиков. Отмечается, что враг практически не сопротивляется.
«Противник [под Красноармейском] практически не сопротивляется, с позиций уходит быстро - местами с первыми накатами. На этом направлении их оборона прорвана», — прокомментировал источник.
Он уточнил, что большинство пунктов красноармейского направления не были готовы обороняться.

Ранее сообщалось, что под Донецк переброшена одна из наступательных бригад боевиков ВСУ. Ее численность составляет примерно две тысячи радикалов. В генштабе украинских войск решили отправить подкрепление на фоне ускоренного продвижения ВС РФ.

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#всу
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Уникальную бригаду ВСУ перебросили под Донецк
Forbes: Киев перебросил под Покровск одну из своих наступательных бригад
31 августа 2024, 13:42

Фото: iStock/Olena_Z

ВСУ перебросили под Покровск одну из немногих своих наступательных бригад. Об этом пишет Forbes.
Отмечается, что речь идет о бригаде нацгвардии «Кара-Даг», численность которой составляет около 2000 солдат. Согласно информации источника, перемещение бригады с ее обычных позиций на незнакомые участки на линии боевого соприкосновения показывают «срочность проблем Украины между Авдеевкой и Покровском».

После ускорения продвижения российской армии на этом направлении генштаб ВСУ решил послать подкрепление уже находящимся здесь нескольким бригадам.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Минобороны доложили последние данные о ходе СВО
Минобороны: ВС РФ ликвидировали цеха сборки украинских дронов
31 августа 2024, 13:08

Фото: istockphoto/:Oleg Elkov

Российские войска уничтожили цеха, где собирались дроны боевиков ВСУ, а также склад с ракетно-артиллерийскими вооружениями, доложили в Минобороны РФ.
«Поражены цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, скопления живой силы и военной техники противника в 135 районах», — пояснили в ведомстве.

Там добавили, что российская ПВО за сутки сбила почти 50 украинских беспилотников.

Ранее в Минобороны докладывали, что ВС РФ освободили от ВСУ Кирово в ДНР.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите мирных граждан от геноцида со стороны киевского режима. Конечная цель российских войск — денацификация и демилитаризация Украины.

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#всу
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Названы потери иностранных наемников в Курской области
Марочко: потери иностранных наемников в Курской области составляют до 30%
31 августа 2024, 12:53

Фото: istockphoto/N-sky

Потери иностранных наемников в Курской области составляют до 30%, пишет «МК» со ссылкой на отставного подполковника Народной милиции Луганской народной республики Андрея Марочко.
«Думаю, что потери иностранных наёмников в Курской области вполне можно оценивать в 20 -30% от той численности, которое ежедневно подаёт Министерство Обороны…» — прокомментировал собеседник.
Он отметил, что в Силах специальных операций Украины, которые, по словам Марочко, занимались атакой в Курской области, много иностранных граждан под видом добровольческих корпусов и частных военных кампаний.

В частности, известно, что во время атаки ВСУ на населенный пункт Русская Конопелька были уничтожены наемники ЧВК Forward Observation Group США.

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#россия
#курская область
#всу
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Стало известно, кто сбил переданный Украине американский F-16
Рогов: переданный Киеву F-16 сбили сами боевики ВСУ при отражении ракетной атаки
31 августа 2024, 12:20

Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

Боевики ВСУ сами сбили переданный Киеву американский истребитель F-16. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«…В тот день, 26 августа, по подконтрольной Зеленскому территории наносился массированный ракетный удар, поэтому F-16 был сбит своей же противовоздушной системой обороны по ошибке при попытке перехватить нашу ракету», — считает собеседник агентства.
Он отметил, что техника США поднимается в воздух в том числе для того, чтобы перехватывать ракеты ВС РФ, направленные на стратегические военные объекты Украины.

Перед этим нардеп украинского парламента Марьяна Безуглая заявляла, что американский истребитель был сбит союзническим огнем ВСУ.

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ВС РФ освободили населенный пункт Кирово в ДНР
МО РФ: российские войска освободили населенный пункт Кирово в ДНР
31 августа 2024, 12:11

Фото: iStock/zim286

ВС России освободили населённый пункт Кирово Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В российском оборонном ведомстве отметили, что продолжают российская армия продолжает продвижение в глубину обороны врага. Также было отражено семь контратак штурмовых групп ВСУ.

В Минобороны РФ добавили, что потери противника составили до 455 солдат, боевая бронированная машина, три автомобиля, два 152-мм орудия «Мста-Б» и другие объекты.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#минобороны рф
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#операции
#днр
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#всу
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#машина
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Стало известно, что сыграет главную роль в ходе СВО
Аналитик Меркурис: Россия перерезает ключевые линии снабжения ВСУ в Донбассе
31 августа 2024, 12:06

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Взятие российскими войсками под полный контроль линий снабжения боевиков ВСУ в Донбассе сыграет ключевую роль в ходе СВО на Украине, считает аналитик из Великобритании Александр Меркурис.
«Это окажет, вероятно, революционный эффект на ситуацию (в Донбассе. — Прим. ред.)», — прокомментировал эксперт у себя на YouTube-канале.
Меркурис добавил, что украинские неонацисты постепенно теряют контроль своей инфраструктуры, позволявшей осуществлять оружейные поставки в Покровск.

Ранее один из боевиков ВСУ в районе Покровска рассказал, что украинские подразделения «страдают» из-за переброски части живой силы в Курскую область. Кроме того, по словам украинца, некоторые радикалы устали, поскольку ведут боевые действия с 2022 года.

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#россия
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#новости
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Ситуация в Курской области, взятие села под Харьковом, штурм в Часове Яре: последние новости СВО
Обстрел ВСУ Белгорода и контроль ВС РФ над селом Синьковка
31 августа 2024, 11:08

Фото: istockphoto/Evgeny555

Российские войска демонстрируют успехи сразу на нескольких ключевых направлениях, включая укрепление позиций на востоке и юге страны. В частности, значительное внимание уделяется операциям в Донецкой и Луганской областях, где ВС РФ добиваются тактических преимуществ. Также наблюдается активизация действий в Запорожском регионе, что создает новые возможности для дальнейшего продвижения. О последних событиях в Курской области и о том, где ВС РФ владеют преимуществом расскажет редакция «Радио 1».

Курская область


Российская армия укрепила линию противостояния в Курской области, успешно защищаясь от атак и маневров украинских войск. Противник продолжает вводить дополнительные резервы и стремится провести ротацию своих сил, при этом терпит значительные потери.

ВСУ стремятся укрепить свои позиции, доставляя инженерную технику для создания фортификаций, однако успеха в этом не имеют. Украинские боевики преобразуют ранее захваченные населенные пункты в временные укрепления, но они имеют недостаточную защиту. Частные дома и другие сооружения, занятые ВСУ, быстро выявляются российской разведкой и подвергаются ударам. ВС РФ продолжают наносить удары по позициям противника в Сумской области.

Донецкое направление


В ЛНР под контроль российских войск перешла Стельмаховка, идут работы по освобождению всей административной границы от украинских силовиков. На Донбассе ВС РФ добиваются успеха по трем направлениям: в сторону Покровска, а также на юг и север. Российские вооруженные силы намерены окружить пять группировок ВСУ в ДНР: Угледарскую, находящуюся в укрепленных позициях, Торецкую, Северскую.

Эксперты из-за рубежа открыто выражают мнение, что положение в Покровске становится критическим. Покровск является стратегически важным городом, через который проходят главные логистические маршруты обеспечения украинских войск и различных группировок. Контроль над ним лишит все укрепленные зоны снабжения и придаст ВС РФ дополнительные преимущества.

Фото: Минобороны РФ

Херсонское направление


В Херсонской области ВС РФ активно действуют на правом берегу Днепра, где противник пытается сосредоточить свои ресурсы для нового наступления на левый берег. Ситуация контролируется российскими войсками, попытки атак ВСУ оперативно пресекаются.


Харьковское направление


В Харьковской области российские войска удерживают несколько украинских бригад. Противник испытывает дефицит снарядов и ощутимый дисбаланс в силах. Все его усилия направлены на попытку пробиться на территорию Белгородской области, к западу от зоны боев в Липцах и Волчанске.

Прежде российские военнослужащие установили контроль над селом Синьковка, расположенным в Харьковской области. Уточняется, что в данной операции принимала участие группа войск «Запад». Кроме того, по данным Минобороны РФ, в этом районе было отражено 34 контратаки штурмовых групп ВСУ. Также отмечается, что были нанесены удары по формированиям шести бригад украинских вооруженных сил, двух бригад территориальной обороны и отряду специального назначения.


Часовоярское направление


Российские войска продолжают забирать позиции ВСУ в восточной части города. Некоторые украинские представители утверждают, что 40% Часова Яра находится под контролем российских сил. Продолжаются мероприятия по улучшению позиций ВС РФ на флангах.

Также идет операции по ликвидации войск Украины в воздушном пространстве над Часов Яром. За последнюю неделю украинские силы потеряли десятки своих дронов из-за действий российских мастеров управления беспилотниками.

ВСУ атаковали Белгород из РСЗО Vampire


Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ с применением кассетных снарядов. 30 августа украинские силы обстреляли Белгород и окружающие районы. В результате обстрела количество пострадавших граждан увеличилось до 46, среди которых есть семь детей, и один из них находится в критическом состоянии.

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Генсек НАТО назвал наступление ВСУ на Курскую область законным
Генсек НАТО Столтенберг назвал наступление ВСУ на Курскую область законным
31 августа 2024, 11:06

Фото: iStock/Diy13

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что наступление ВСУ на Курскую область является законным. Об этом сообщает Welt am Sonntag.
По словам генсека Североатлантического альянса, Украина имеет право самостоятельно решать, как защищать свою территорию. Уточняется, что это первый случай, когда НАТО поддержало вторжение ВСУ в российский регион.

Столтенберг добавил, что Киев не обсуждал с альянсом свои намерения атаковать Курскую область и что НАТО не участвовало в подготовке этой операции.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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