Обвиняемый в расправе над 9-летним мальчиком в Петербурге хранил тысячи порноснимков

11 августа 2026, 12:20

Обвиняемый в убийстве мальчика в Питере Жилкин держал у себя откровенные фото

Фото: istockphoto/simpson33

В Санкт-Петербурге продолжается расследование резонансного убийства девятилетнего мальчика. Обвиняемый в этом преступлении Пётр Жилкин теперь проверяется на возможную причастность к другим эпизодам, в том числе связанным с половой неприкосновенностью несовершеннолетних. Об этом сообщил РИА Новости руководитель Второго следственного отдела ГСУ СК по городу Владимир Захарян.