Обвиняемый в расправе над 9-летним мальчиком в Петербурге хранил тысячи порноснимков
В Санкт-Петербурге продолжается расследование резонансного убийства девятилетнего мальчика. Обвиняемый в этом преступлении Пётр Жилкин теперь проверяется на возможную причастность к другим эпизодам, в том числе связанным с половой неприкосновенностью несовершеннолетних. Об этом сообщил РИА Новости руководитель Второго следственного отдела ГСУ СК по городу Владимир Захарян.
По его словам, в ходе компьютерно-технических экспертиз на технике задержанного — компьютере и мобильном телефоне — выявили более двух тысяч файлов порнографического характера, включая изображения обнажённых лиц, среди которых есть фото и видео с участием несовершеннолетних обоих полов. Сам Жилкин в показаниях пояснил, что скачал эти материалы из интернета.
Уголовное дело об убийстве малолетнего возбудили в конце января после исчезновения ребёнка. 30 января мальчик ушёл из дома, сел в автомобиль к незнакомцу и перестал выходить на связь. Подозреваемого задержали 2 февраля, а на следующий день суд отправил его под стражу по обвинению в убийстве и педофилии.
В настоящее время дело передали в суд. Первое заседание назначили на четверг, и оно пройдёт в закрытом режиме.
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