Выяснились условия содержания обвиняемого в убийстве мальчика в Петербурге Жилкина

08 августа 2026, 11:13

Обвиняемый в убийстве мальчика в Петербурге Жилкин сидит в одиночной камере

Фото: istockphoto/Rawf8

Подозреваемого в расправе над мальчиком Петра Жилкина этапировали в изолятор, он содержится в отдельном помещении. Об этом РИА Новости сообщил руководитель Второго следственного отдела ГСУ СК по Санкт-Петербургу Владимир Захарян.