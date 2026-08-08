Выяснились условия содержания обвиняемого в убийстве мальчика в Петербурге Жилкина
Подозреваемого в расправе над мальчиком Петра Жилкина этапировали в изолятор, он содержится в отдельном помещении. Об этом РИА Новости сообщил руководитель Второго следственного отдела ГСУ СК по Санкт-Петербургу Владимир Захарян.
По данным следствия, жалоб на условия содержания от обвиняемого не поступало. Ранее Жилкину предъявили обвинение в совершении преступления в отношении несовершеннолетнего. По версии следователей, мужчина надругался над ребенком, убил его и избавился от тела. Останки погибшего обнаружили в ходе поисковых мероприятий.
Исчезновение ребенка зафиксировали у гипермаркета, где школьника видели очевидцы. По их словам, мальчик сел в белый внедорожник к неизвестному мужчине.
В розыске пропавшего принимали участие более 200 волонтеров. Судебные заседания по уголовному делу решили проводить в закрытом режиме.
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