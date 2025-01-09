Обвиняемый в убийстве четырёх детей в Тверской области скончался в больнице

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Мужчина, убивший своих четверых детей в Тверской области, умер в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
В конце декабря региональная прокуратура сообщила об обнаружении тел четырёх детей в частном доме в СНТ «Межурка». В правоохранительных органах заявили, что детей зарезал их отец. После он попытался покончить с собой, но был оперативно госпитализирован.
В четверг стало известно, что мужчина скончался в лечебном учреждении. При этом источник РИА Новости в правоохранительных структурах уточнил, что он скончался больше недели назад.
Всего в семье было шесть детей. Двоим удалось спастись, поскольку они спали в другой комнате в момент совершения убийства. В отношении мужчины было возбуждено дело об убийстве.
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В четверг стало известно, что мужчина скончался в лечебном учреждении. При этом источник РИА Новости в правоохранительных структурах уточнил, что он скончался больше недели назад.
Всего в семье было шесть детей. Двоим удалось спастись, поскольку они спали в другой комнате в момент совершения убийства. В отношении мужчины было возбуждено дело об убийстве.
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Анастасия Чинкова