Sky News: Парламент Британии отказался расследовать массовые изнасилования детей

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Депутаты британского Парламента проголосовали против расследования массовых изнасилований детей бандами. Об этом сообщает телеканал Sky News.
«Депутаты проголосовали против нового национального расследования в отношении банд, насилующих детей», — говорится в сообщении.
Как передают РИА Новости, данная инициатива была внесена на фоне призывов к публичному расследованию систематической эксплуатации детей в стране. Газета Telegraph писала, что такое явление замалчивалось в Британии на протяжении двух десятков лет.
На телеканале Sky News отметили, что голосование депутатов носило символический характер. За расследование выступило 111 человек, а против проголосовали 364 депутата.
Информация об изнасилованиях детей появилась в газете Telegraph на фоне историй банд в городе Телфорд. Члены группировок надругались над минимум тысячью несовершеннолетних девочек. Аналогичные случаи зафиксированы и в других регионах Великобритании. В газете уточнили, что к ответственности не смогли привлечь сотрудников правоохранительных органов, которые не остановили изнасилования.
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