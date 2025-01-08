Сестра создателя ChatGPT Сэма Альтмана обвинила его в сексуальном насилии

Фото: istockphoto/Wonchalerm Rungswang
30-летняя Энн Альтман, младшая сестра создателя ChatGPT Сэма Альтмана, обратилась в федеральный суд штата Миссури. Она обвиняет своего брата в сексуальном насилии.
Сам миллиардер и владелец компании OpenAI состоит в официальном браке с мужчиной и всё отрицает, пишет телеграм-канал SHOT. В заявлении Энн указано, что Сэм издевался над ней и манипулировал ею ещё в конце 90-х - начале 2000-х годов, когда они вместе росли в Миссури. По её словам, предполагаемое насилие началось, когда ей было три года, а последний случай будто бы произошёл, когда брат был уже взрослым, а она — несовершеннолетней.
39-летний бизнесмен уже опубликовал заявление, в котором назвал все обвинения «совершенно безосновательными, ложными и причиняющими огромную боль всей нашей семье».
Сэм Альтман — предприниматель и инвестор из Кремниевой долины. Он стал известен во всём мире благодаря успеху чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT, который производится его компанией OpenAI. В прошлом году Альтман официально женился на своём бойфренде — программисте Оливере Малхерине.
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39-летний бизнесмен уже опубликовал заявление, в котором назвал все обвинения «совершенно безосновательными, ложными и причиняющими огромную боль всей нашей семье».
Сэм Альтман — предприниматель и инвестор из Кремниевой долины. Он стал известен во всём мире благодаря успеху чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT, который производится его компанией OpenAI. В прошлом году Альтман официально женился на своём бойфренде — программисте Оливере Малхерине.
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Александр Бойцов