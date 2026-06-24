Раскрыли новые подробности жестокого убийства девятилетнего мальчика в Петербурге

24 июня 2026, 13:09

Обвиняемый в убийстве девятилетнего ребенка в Петербурге признал вину

Фото: istockphoto/Yingko

Следователи раскрыли новые подробности жестокого убийства девятилетнего школьника в Красносельском районе. Основной фигурант дела, 38-летний Петр Жилкин, полностью признал вину и активно помогает следствию, сообщил руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по городу Юрий Яшков. Информацию приводит РИА Новости.