Раскрыли новые подробности жестокого убийства девятилетнего мальчика в Петербурге
Следователи раскрыли новые подробности жестокого убийства девятилетнего школьника в Красносельском районе. Основной фигурант дела, 38-летний Петр Жилкин, полностью признал вину и активно помогает следствию, сообщил руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по городу Юрий Яшков. Информацию приводит РИА Новости.
По версии следствия, ребенок пропал 30 января после того, как сел в автомобиль к незнакомцу. Спустя трое суток, 2 февраля, подозреваемого задержали, а на следующий день суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. Тело погибшего обнаружили в водоеме в Ленинградской области — именно это место сразу после задержания указал обвиняемый.
На начальном этапе расследования Жилкин давал путаные показания, утверждая, что смерть наступила от удара по голове. Однако результаты судебно-медицинской экспертизы опровергли эту версию: причиной гибели ребенка стало механическое удушье. Ознакомившись с выводами экспертов, мужчина изменил показания и сознался, что задушил жертву.
Уголовное дело возбудили по статье об убийстве малолетнего. В рамках расследования также проверяется причастность задержанного к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
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