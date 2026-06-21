Tesla врезалась в дом и убила женщину

21 июня 2026, 11:35

ABC: в Техасе в США Tesla врезалась в дом и сбила женщину насмерть

Фото: istockphoto/jetcityimage

В Техасе автомобиль Tesla, который, по предварительным данным, двигался в режиме автопилота, на высокой скорости врезался в жилой дом. В результате происшествия погибла женщина, находившаяся внутри здания. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на местные правоохранительные органы.