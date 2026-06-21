Tesla врезалась в дом и убила женщину
В Техасе автомобиль Tesla, который, по предварительным данным, двигался в режиме автопилота, на высокой скорости врезался в жилой дом. В результате происшествия погибла женщина, находившаяся внутри здания. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на местные правоохранительные органы.
Инцидент произошел в пятницу вечером в городе Кэти (округ Харрис). По словам шерифа, машина протаранила строение, сбив женщину, которую позднее госпитализировали на вертолете, но она скончалась в больнице.
Водитель Tesla получил травмы, однако, по заявлению полиции, признаков опьянения у него не обнаружили, и он активно сотрудничает со следствием. На текущий момент обвинения ему не предъявили, проводится расследование всех обстоятельств аварии.
Ранее 15 человек погибли в пожарах электромобилей Tesla из-за блокировки дверей. Подробности в нашем материале.
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