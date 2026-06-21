Житель США убил бывшую возлюбленную с нерождённым сыном
В американском штате Джорджия 26‑летний Девин Энтони обвиняется в убийстве Шакии Приджен, находившейся на девятом месяце беременности. Об этом сообщает People.
Как утверждает издание, преступник выстрелил в окно квартиры жертвы. Пострадавшую срочно доставили в больницу, но врачи не смогли спасти ни саму девушку, ни её будущего ребёнка. Приджен уже воспитывала двух детей, которые в момент нападения находились рядом с матерью, но не пострадали.
Злоумышленник, по словам семьи, знал расположение кровати Приджен. Родные погибшей утверждают, что Девин Энтони был её бывшим возлюбленным и отцом нерождённого ребёнка. Незадолго до трагедии Шакия переехала в отдельную квартиру и готовилась к появлению сына.
Преступника арестовали в тот же день в соседнем городе Ривердейл. Ему предъявили серьёзные обвинения по нескольким статьям и отправили в тюрьму без права освобождения под залог.
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