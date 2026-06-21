Житель США убил бывшую возлюбленную с нерождённым сыном

21 июня 2026, 06:27

В США мужчина застрелил беременную женщину

Фото: istockphoto/MattGush

В американском штате Джорджия 26‑летний Девин Энтони обвиняется в убийстве Шакии Приджен, находившейся на девятом месяце беременности. Об этом сообщает People.