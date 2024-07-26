В Жуковском задержали по горячим следам похитителя собаки

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Мужчину задержала полиция за похищение породистой собаки в Жуковском, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В полицию обратился хозяин собаки породы пекинес. Он рассказал, что гулял со своим питомцем и ненадолго зашёл в магазин на Молодёжной улице, а собаку на это время привязал поводком к столбу. А когда вернулся, собаки уже не было», — говорится в сообщении.Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и в кратчайшие сроки установили, где живёт предполагаемый похититель. Оказалось, что это 30-летний местный житель. В его квартире был обнаружен и украденный пекинес. Собаку сразу вернули законному владельцу.
Похититель рассказал, что сам давно мечтал о таком питомце, но денег на покупку породистой собаки не было. Поэтому, увидев собаку без хозяина, он отвязал её и забрал себе.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде.
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