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Обвиняемый в жестоком убийстве младенца в Екатеринбурге оказался психически болен

Фото: iStock/shironosov

Фото: iStock/shironosov

Врачи выявили психическое расстройство у мужчины, обвиняемом в убийстве месячного внука в Екатеринбурге. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Ранее сообщалось, что ночью 16 октября прошлого года в коммуналке в Екатеринбурге был жестоко убит полуторамесячный ребёнок. В гибели младенца обвинили его деда, который скрылся с места преступления.

Версия следствия гласит, что поздним вечером мужчина вернулся с работы и был сильно разозлён плачем малыша. Тогда он нанёс внуку несколько несовместимых с жизнью травм. Мужчине предъявили обвинение в убийстве. Чкаловский районный суд Екатеринбурге отправил его в СИЗО. Свою вину мужчина признал частично.

Как уточнили в прокуратуре, 45-летний фигурант дела схватил мальчика за левую руку и начал ударять его об пол и другие предметы вокруг, включая металлический порог межкомнатной двери.

Мать ребёнка выхватила сына из рук деда и попыталась заслонить его своим телом. Однако в силу физического превосходства мужчине удалось выхватить младенца и продолжить наносить удары. В результате, их было нанесено не менее 14.

В пресс-службе прокуратуры подчеркнули, что мужчина, по заключению экспертов, страдает хроническим психическим расстройством.

В Свердловский областной суд были направлены материалы дела для применения принудительных мер медицинского характера в отношении арестованного.

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Чёрные риелторы не дремлют: петербуржец поверил новым знакомым и остался без жилья, теперь он ночует в подъезде
Петербуржец поверил новым знакомым и остался без жилья
17 февраля 2025, 11:15

Фото: iStock/designer491

В Петербурге мужчина поверил новым знакомым и остался без жилья. Вторую неделю он спасается от холода в подъездах и торговых центрах, пишет портал 47news.
52-летний Андрей рассказал, что проблемы возникли после сдачи комнаты некоему Денису. Тот познакомил его с Сергеем, который узнал о долге Андрея в полмиллиона рублей за коммунальные услуги. Сергей предложил помочь – выплатить весь долг сразу, а Андрей потом смог бы вернуть всю сумму постепенно.

Для оформления всех необходимых документов привлекли юриста. Андрею выдали на подпись доверенность на представление его интересов в различных инстанциях. Мужчина ознакомился с документом, в котором его смутила формулировка о «праве зарегистрировать переход и прекращение права собственности» и упоминание квартиры под Сланцами в Ленобласти. Однако новые знакомые убедили его, что всё в порядке.

Однако в ноябре Андрей узнал, что его квартиру переоформили на другого человека, а к Новому году перепродали. 5 февраля в жильё Андрея кто-то постучал, после чего приехали полицейские и выломали дверь. После посещения отделения полиции Андрей увидел, что кто-то заменил замки. При этом его личные вещи, включая телефон, паспорт и банковская карточка остались внутри.

Мужчина рассказал, что ночью приходил к своему дому и видел, что свет в квартире не горит, значит в ней никто пока не проживает. Из этого он сделал вывод, что злоумышленники просто хотели физически убрать его из жилья.

По словам Андрея, он неоднократно слышал о подобных инцидентах по телевизору и в интернете, но не думал, что сам станет жертвой аферистов. Мужчина записал видеообращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

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Аферисты начали рассылать фейковые уведомления о просроченных платежах
17 февраля 2025, 11:11

Фото: iStock / marchmeena29

Мошенники начали рассылать россиянам письма от имени различных ведомств о «просроченных платежах». О новой схеме обмана рассказали в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
«В фейковых уведомлениях прописана конкретная сумма, есть QR-код или ссылка для перехода к оплате. Проводить её аферисты предлагают через Систему быстрых платежей. При этом для большего воздействия они предлагают скидки, которые якобы действуют только сейчас. За неуплату грозят штрафами и арестом имущества», – отметили в ведомстве.
В МВД напомнили, что проверять штрафы нужно только через портал госуслуг или на сайте Федеральной налоговой службы.

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Тайскую таксистку, жестоко избившую россиянку, обвинили в похищении девочки из русской семьи
17 февраля 2025, 10:49

Фото: iStock/Chalabala

Россияне пытаются привлечь к ответственности таксистку из Таиланда. Выяснилось, что до избиения российской туристки женщина жестоко обидела ребёнка.
Российская семья, проживающая на Пхукете, по кадрам в интернете узнала женщину, которая жестоко обошлась с несовершеннолетней девочкой. Инцидент произошёл ещё в 2022 году. Мама 14-летней девочки через приложение вызвала такси, которое должно было доставить ребёнка в школу.

За рулём оказалась женщина, которая сразу же начала вести себя агрессивно. Она кричала на девочку на тайском, заявляя, что это её страна. Перепуганная школьника в слезах начала записывать голосовые сообщения маме. Однако криками не обошлось – таксистка повезла ребёнка в обратном от школы направлении, а затем высадила в неизвестном месте. Россиянке удалось самостоятельно добраться до ближайшего кафе, откуда она позвонила родителям.

Мама девочки по факту произошедшего написала заявление в местную полицию. Однако расследовать инцидент никто не стал, несмотря на то, что ребёнку была нанесена серьёзная психологическая травма.

Женщина узнала таксистку из последних новостей и теперь ждёт ей задержания. После этого они намерены провести очную ставку с ребёнком, чтобы та смогла опознать её.

Напомним, что ранее в Сети распространились кадры с неадекватной тайкой, на которую пожаловалась туристка из Москвы. Она также вызвала такси через мобильное приложение. В нём было указано, что за рулём будет сидеть женщина, однако по факту автомобилем управлял мужчина, а водительница сидела на пассажирском сиденье. Когда туристка попыталась отменить заказ, тайка начала громко кричать, после чего набросилась на россиянку с кулаками. Она нанесла ей несколько серьёзных ударов и тянула за волосы, пытаясь вырвать клок.

Девушке с трудом удалось выбраться из салона – ей помогли два проезжающих мимо байкера. Москвичка попыталась подать жалобу в службу вызова такси, однако её заблокировали в приложении. Сейчас женщина уже находится в России, но не оставляет попыток наказать агрессивную тайку.

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В Ростове-на-Дону задержан министр сельского хозяйства региона Константин Рачаловский
В Ростове-на-Дону задержан заместитель губернатора региона Рачаловский
17 февраля 2025, 10:29

Фото: istockphoto/undefined undefined

Правоохранители сообщили о задержании заместителя губернатора и министра сельского хозяйства Ростовской области Константина Рачаловского. На эту должность он был назначен ещё в 2014 году.
В пресс-службе управления ФСБ по региону сообщили, что в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Как установили следователи, преступление было совершено при реализации государственной программы развития сельского хозяйства. Причинённый бюджету ущерб по предварительным оценкам составляет почти 156 миллионов рублей.

По данным следствия, Рачаловский был прекрасно осведомлён, что несколько сельскохозяйственных предприятий области находились в сложном финансовом положении и выделять им господдержку было незаконно. Тем не менее, по его поручению организациям были оформлены субсидии за счёт федерального и регионального бюджетов. Получатели выплат позднее были объявлены банкротами, а денежные средства в сумме 155,2 миллиона рублей — похищены.

Рачаловского задержали сегодня утром. В здании правительства Ростовской области прошли обыски. Отметим, что это не первое задержание высокопоставленных чиновников в регионе с ноября прошлого года. За это время также были задержаны Виталий Кушнарев, занимавший пост министра транспорта, и министр финансов Лилия Федотова, которую суд отправил под арест.

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#ущерб
#ростовская область
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Банк России оштрафовали за незаконное хранение боевого оружия
17 февраля 2025, 07:35

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Савеловский суд Москвы признал Центральный банк России виновным в нарушении правил хранения боевого оружия и назначил ему административный штраф. Об этом пишет ТАСС.
Нарушения были выявлены инспекторами Росгвардии в ходе проверок Межрегионального центра безопасности Банка России в ноябре 2023 года и апреле 2024 года.

В ходе проверки было обнаружено, что в оружейной комнате хранились боевые пистолеты, включая два пистолета Макарова, принадлежащие службе безопасности Сбербанка и охранной компании «Регион профи». Это стало основанием для обвинения Центробанка в незаконном хранении оружия, так как он не являлся собственником указанных пистолетов.

Представители Центробанка на заседании суда заявили, что организация не считает себя виновной, утверждая наличие разрешения на хранение и использование оружия, выданного Росгвардией. Они также отметили, что пистолеты находились в здании Банка России всего два часа во время работы инкассаторов Сбербанка.

Сумма штрафа, назначенного Центробанку, не была озвучена, однако по статье 20.10 КоАП РФ для юридических лиц предусмотрен штраф от 300 до 500 тысяч рублей.

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