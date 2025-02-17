Обвиняемый в жестоком убийстве младенца в Екатеринбурге оказался психически болен

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Врачи выявили психическое расстройство у мужчины, обвиняемом в убийстве месячного внука в Екатеринбурге. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Ранее сообщалось, что ночью 16 октября прошлого года в коммуналке в Екатеринбурге был жестоко убит полуторамесячный ребёнок. В гибели младенца обвинили его деда, который скрылся с места преступления.
Версия следствия гласит, что поздним вечером мужчина вернулся с работы и был сильно разозлён плачем малыша. Тогда он нанёс внуку несколько несовместимых с жизнью травм. Мужчине предъявили обвинение в убийстве. Чкаловский районный суд Екатеринбурге отправил его в СИЗО. Свою вину мужчина признал частично.
Как уточнили в прокуратуре, 45-летний фигурант дела схватил мальчика за левую руку и начал ударять его об пол и другие предметы вокруг, включая металлический порог межкомнатной двери.
Мать ребёнка выхватила сына из рук деда и попыталась заслонить его своим телом. Однако в силу физического превосходства мужчине удалось выхватить младенца и продолжить наносить удары. В результате, их было нанесено не менее 14.
В пресс-службе прокуратуры подчеркнули, что мужчина, по заключению экспертов, страдает хроническим психическим расстройством.
В Свердловский областной суд были направлены материалы дела для применения принудительных мер медицинского характера в отношении арестованного.
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Версия следствия гласит, что поздним вечером мужчина вернулся с работы и был сильно разозлён плачем малыша. Тогда он нанёс внуку несколько несовместимых с жизнью травм. Мужчине предъявили обвинение в убийстве. Чкаловский районный суд Екатеринбурге отправил его в СИЗО. Свою вину мужчина признал частично.
Как уточнили в прокуратуре, 45-летний фигурант дела схватил мальчика за левую руку и начал ударять его об пол и другие предметы вокруг, включая металлический порог межкомнатной двери.
Мать ребёнка выхватила сына из рук деда и попыталась заслонить его своим телом. Однако в силу физического превосходства мужчине удалось выхватить младенца и продолжить наносить удары. В результате, их было нанесено не менее 14.
В пресс-службе прокуратуры подчеркнули, что мужчина, по заключению экспертов, страдает хроническим психическим расстройством.
В Свердловский областной суд были направлены материалы дела для применения принудительных мер медицинского характера в отношении арестованного.
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Анастасия Чинкова