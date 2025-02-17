Тайскую таксистку, жестоко избившую россиянку, обвинили в похищении девочки из русской семьи

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Россияне пытаются привлечь к ответственности таксистку из Таиланда. Выяснилось, что до избиения российской туристки женщина жестоко обидела ребёнка.
Российская семья, проживающая на Пхукете, по кадрам в интернете узнала женщину, которая жестоко обошлась с несовершеннолетней девочкой. Инцидент произошёл ещё в 2022 году. Мама 14-летней девочки через приложение вызвала такси, которое должно было доставить ребёнка в школу.
За рулём оказалась женщина, которая сразу же начала вести себя агрессивно. Она кричала на девочку на тайском, заявляя, что это её страна. Перепуганная школьника в слезах начала записывать голосовые сообщения маме. Однако криками не обошлось – таксистка повезла ребёнка в обратном от школы направлении, а затем высадила в неизвестном месте. Россиянке удалось самостоятельно добраться до ближайшего кафе, откуда она позвонила родителям.
Мама девочки по факту произошедшего написала заявление в местную полицию. Однако расследовать инцидент никто не стал, несмотря на то, что ребёнку была нанесена серьёзная психологическая травма.
Женщина узнала таксистку из последних новостей и теперь ждёт ей задержания. После этого они намерены провести очную ставку с ребёнком, чтобы та смогла опознать её.
Напомним, что ранее в Сети распространились кадры с неадекватной тайкой, на которую пожаловалась туристка из Москвы. Она также вызвала такси через мобильное приложение. В нём было указано, что за рулём будет сидеть женщина, однако по факту автомобилем управлял мужчина, а водительница сидела на пассажирском сиденье. Когда туристка попыталась отменить заказ, тайка начала громко кричать, после чего набросилась на россиянку с кулаками. Она нанесла ей несколько серьёзных ударов и тянула за волосы, пытаясь вырвать клок.
Девушке с трудом удалось выбраться из салона – ей помогли два проезжающих мимо байкера. Москвичка попыталась подать жалобу в службу вызова такси, однако её заблокировали в приложении. Сейчас женщина уже находится в России, но не оставляет попыток наказать агрессивную тайку.
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За рулём оказалась женщина, которая сразу же начала вести себя агрессивно. Она кричала на девочку на тайском, заявляя, что это её страна. Перепуганная школьника в слезах начала записывать голосовые сообщения маме. Однако криками не обошлось – таксистка повезла ребёнка в обратном от школы направлении, а затем высадила в неизвестном месте. Россиянке удалось самостоятельно добраться до ближайшего кафе, откуда она позвонила родителям.
Мама девочки по факту произошедшего написала заявление в местную полицию. Однако расследовать инцидент никто не стал, несмотря на то, что ребёнку была нанесена серьёзная психологическая травма.
Женщина узнала таксистку из последних новостей и теперь ждёт ей задержания. После этого они намерены провести очную ставку с ребёнком, чтобы та смогла опознать её.
Напомним, что ранее в Сети распространились кадры с неадекватной тайкой, на которую пожаловалась туристка из Москвы. Она также вызвала такси через мобильное приложение. В нём было указано, что за рулём будет сидеть женщина, однако по факту автомобилем управлял мужчина, а водительница сидела на пассажирском сиденье. Когда туристка попыталась отменить заказ, тайка начала громко кричать, после чего набросилась на россиянку с кулаками. Она нанесла ей несколько серьёзных ударов и тянула за волосы, пытаясь вырвать клок.
Девушке с трудом удалось выбраться из салона – ей помогли два проезжающих мимо байкера. Москвичка попыталась подать жалобу в службу вызова такси, однако её заблокировали в приложении. Сейчас женщина уже находится в России, но не оставляет попыток наказать агрессивную тайку.
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Анастасия Чинкова