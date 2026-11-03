В Якутии задержали пьяного мужчину, напавшего на бар с игрушечным пистолетом

03 ноября 2026, 05:23

Фото: iStock/golibtolibov

В Мирном нетрезвый мужчина совершил нападение на бар, угрожая сотруднику игрушечным пистолетом. Об этом в ночь на 3 ноября сообщили в Telegram-канале «МВД по Республике Саха (Якутия)».