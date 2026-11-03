В Якутии задержали пьяного мужчину, напавшего на бар с игрушечным пистолетом
В Мирном нетрезвый мужчина совершил нападение на бар, угрожая сотруднику игрушечным пистолетом. Об этом в ночь на 3 ноября сообщили в Telegram-канале «МВД по Республике Саха (Якутия)».
Согласно материалу, пьяный 39-летний местный житель зашёл в одно из питейных заведений города 28 октября. Направив на кассира предмет, похожий на пистолет, мужчина потребовал алкоголь. Работник заведения не растерялся и незаметно воспользовался тревожной кнопкой.
Прибывшие по сигналу сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника на месте, после чего полицейские изъяли у него игрушечный пистолет. Правоохранительные органы продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по статье 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». На время следствия фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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