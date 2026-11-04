В Германии задержали возможного заказчика поджога терминала Starlink в Польше
В Германии задержали предполагаемого заказчика поджога терминала спутниковой связи Starlink в Польше. Об этом сообщило ведомство по уголовным делам федеральной земли Баден-Вюртемберг, пишет ТАСС.
По данным ведомства, речь идет о гражданине Турции, которого задержали 3 ноября в районе Ройтлинген на юго-западе ФРГ. Он подозревается в подготовке террористического акта.
Следствие полагает, что подозреваемый поручил двум своим соотечественникам осуществить поджог терминала Starlink. Последних взяли в Германии в середине октября, готовится их экстрадиция в Польшу.
Полиция задержала приморца, который готовил поджог здания и полицейского авто. Сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.
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