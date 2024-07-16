Обвиняемого в хищениях из Росгвардии арестовали по делу о взятках во ФСИН

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В СИЗО Челябинска поместили основного поставщика вещевого довольствия Росгвардии, гендиректора ООО «Спецшвейснаб» Игоря Шальнова. Сведения об его аресте за дачу взятки сотрудникам ФСИН появилась на первом заседании Московского гарнизонного военного суда (МГВС), передает «Ъ».
В суд поступили материалы уголовного дела о крупном мошенничестве в ходе поставок Росгвардии при участии бывшего главного тыловика в ранге замдиректора ведомства Сергея Милейко и Игоря Шальнова.
В ночь на 4 июля в Уфе к Шальнову явились с обыском оперативники ФСБ. После этого его этапировали в Челябинск, где следователи СКР предъявили ему обвинение в даче взятки в крупном размере (ч. 4 ст. 291 УК РФ).
По предварительным данным, имеется в виду перечисление на карту ответственной сотруднице местного управления ФСИН 200 тысяч рублей и 30 тысяч рублей, которые якобы являлись платой за «общее покровительство» во время заключения договоров на пошив формы.
Согласно УК, Шальнову грозит от 7 до 12 лет строгого режима, а также штраф, кратный 60 размерам взятки.
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В ночь на 4 июля в Уфе к Шальнову явились с обыском оперативники ФСБ. После этого его этапировали в Челябинск, где следователи СКР предъявили ему обвинение в даче взятки в крупном размере (ч. 4 ст. 291 УК РФ).
По предварительным данным, имеется в виду перечисление на карту ответственной сотруднице местного управления ФСИН 200 тысяч рублей и 30 тысяч рублей, которые якобы являлись платой за «общее покровительство» во время заключения договоров на пошив формы.
Согласно УК, Шальнову грозит от 7 до 12 лет строгого режима, а также штраф, кратный 60 размерам взятки.
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Алина Юрчак