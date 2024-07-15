Во время покушения на Трампа стреляли из трех единиц оружия

Результаты аудиоэкспертизы показали, что на митинге Дональда Трампа стреляли из трех видов оружия, сообщает CNN.
Анализ проводил Национальный центр медиакриминалистики, который по диапазону звука выстрела определил количество и виды применяемого оружия.
В ФБР напомнили, что нападавший действовал в одиночку, заняв крышу здания, освобожденную от мероприятия. Расстояние от стрелка до цели составляло 110-120 метров.
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