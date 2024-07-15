В Волгоградской области мужчина выстрелил в играющих на улице детей

Фото: IStock/Savusia Konstantin
Мужчина в хуторе Угольский в Волгоградской области выстрелил в детей, игравших на улице, сообщили РИА Новости в администрации Отрожкинского сельского поселения, сообщают РИА Новости.
Инцидент произошел в минувшую пятницу. В результате стрельбы пострадал ребенок 12 лет, которого уже доставили в больницу.
Ранее в Северной Осетии подросток открыл стрельбу по полицейским, приехавшим на вызов о незаконном владении оружия. Сотрудники хотели провести беседу с мальчиком, но тот достал пистолет и начал стрелять. Пострадавших не было, юноша получил легкую травму живота при задержании.
Читайте также
Несовершеннолетний экстремист готовил теракт в колледже дагестанского Каспийска
«Их просто отправят подметать город»: Семейная пара отбилась от толпы подростков
В московском роддоме пять беременных женщин едва не родили в застрявшем лифте
Олег Дикий