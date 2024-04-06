Гражданина Таджикистана, обвиняемого в изнасиловании двух малолетних детей, арестовали

Фото: iStock/Diy1
Суд по ходатайству следователей Cледственного комитета России арестовал 36-летнего гражданина Таджикистана, обвиняемого в растлении двух 10-летних девочек на эстакаде в Москве, говорится в пресс-службе столичного управления СК в Telegram.
«Обвиняемому в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – указано в сообщении ведомства.
По данным следствия, преступник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух девочек 2013 года рождения возле одного из домов на 1-м Кожовском проезде 1 и 2 апреля.
Ранее сообщалось, что иностранцу предъявлено обвинение по ст. 132 («Насильственные действия сексуального характера , соединенные с угрозой или причинением тяжкого вреда здоровью») УК РФ . Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.
Читайте также:
В Азербайджане сообщили о движении армянской техники к границе
В весенний призыв может прийти сразу две повестки, заявил Картаполов
«Кощунство»: МИД о материале Foreign Policy про теракт в «Крокусе»
Александр Климов