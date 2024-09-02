Обвиняемого в махинациях с гумпомощью Украине Кучмеровского задержали в Британии

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В Великобритании задержали экс-главу Государственного агентства стратегических резервов Польши (RARS) Михала Кучмеровского, которого подозревают в махинациях с гуманитарной помощью Украине. Об этом сообщила польская Национальная прокуратура.
Ранее, в конце августа, сообщалось, что польская прокуратура выдала заочный ордер на арест Кучмеровского, подозреваемого в коррупции. После этого его объявили в розыск.
Отметим, что Кучмеровский был главой агентства с февраля 2021 года по март 2024 года. В это время ведомство было активно вовлечено в доставке гуманитарных грузов Украине. В ноябре 2022 года Кучмеровский был награждён президентом Украины Владимиром Зеленским орденом «За заслуги» III степени.
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