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В Керчи задержали мужчину за передачу Украине данных о системах ПВО Крыма

02 сентября 2024, 16:16
Фото: iStock/BrianAJackson

Фото: iStock/BrianAJackson

Сотрудники ФСБ задержали жителя Керчи, который по заданию украинских спецслужб собирал и передавал сведения о расположении российских систем противовоздушной обороны (ПВО) в Республике Крым. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что в его телефоне была обнаружена переписка с украинским куратором.

В отношении 23-летнего задержанного было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. По ней ему может грозить наказание вплоть до пожизненного тюремного заключения.



Ранее сообщалось, что учителя рисования из Липецкой области приговорили к 20 годам тюрьмы за отправку крупных сумм в украинские фонды.

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#госизмена
#уголовное дело
Наркодиллер обстрелял сотрудников ФСБ в Дагестане
Наркодилер открыл огонь по сотрудникам ФСБ при задержании в Дагестане
02 сентября 2024, 16:54

Фото: Фотобанк Московской области

В дагестанском Хасавьюрте наркодиллер открыл огонь по сотрудникам ФСБ во время задержания. Об этом 2 сентября сообщает телеграм-канал Mash Gor.
Сообщается, что 29-летний житель Республики Дагестан проходил по уголовному делу о производстве им сбыте наркотиков. Когда на адрес к подозреваемому прибыли силовики, мужчина открыл по ним огонь из огнестрельного оружия.

Силовики ликвидировали вооруженного наркодиллера. С места происшествия изъяли пистолет и пули. В деталях случившегося теперь разбираются правоохранительные органы. По факту нападения на сотрудников госорганов проходит проверка.

Ранее силовики задержали бывшего вице-премьера правительства Республики Дагестан и главу предприятия «Даггаз» Магомедгусена Насрутдинова.

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Вопрос об аресте генерала Муминджанова могут решить уже 3 сентября

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Мертвую месячную девочку обнаружили в коробке в частном доме в Бурятии
#пистолет
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#фсб
#криминал
#стрельба
#наркотики
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Вопрос об аресте генерала Муминджанова могут решить уже 3 сентября
02 сентября 2024, 16:28

Фото: iStock/Yingko

Задержанного за взятку генерала МО РФ, замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова могут арестовать уже во вторник, 3 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
«Вопрос об аресте Муминджанова может быть решен во вторник, его доставят в Москву», — говорится в сообщении.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о получении взятки в отношении Муминджанова. По версии следствия, он незаконным путём получил свыше 20 миллионов рублей взятки на поставках обмундирования на 1,5 миллиарда рублей, в том числе и в зону СВО.

Уточняется, что противоправную деятельность генерал-майор осуществлял, когда занимал пост руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны России.

Следствие установило, что генерал-майор владеет многочисленными объектами недвижимости в Москве и Воронеже. В настоящее время проводится проверка законности их приобретения.

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#сво
#минобороны
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Мертвую месячную девочку обнаружили в коробке в частном доме в Бурятии
02 сентября 2024, 16:23

Фото: iStock/vmargineanu

В частном доме в Бурятии полицейские нашли тело месячного ребенка, спрятанное в коробку, которая лежала в шкафу, сообщает «Царьград».
Согласно сообщению, тело ребенка было найдено в прихожей частного дома. Его спрятали в коробку и поместили в шкаф. Ранее мать малышки уже обращалась в полицию с заявлением о ее исчезновении. Известно, что женщина признана недееспособной, а отец убитой девочки злоупотребляет алкоголем. Сейчас он является главным подозреваемым в убийстве и задержан.

Известно, что в семье воспитывались еще двое детей. Уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина написала на своей странице «ВКонтакте», что сейчас детей из семьи изъяли. Они находятся в безопасности.

Прокуратура держит ход расследования на личном контроле.

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Стало известно, чем владеет задержанный генерал-майор Муминджанов
Задержанный генерал-майор Муминджанов имеет недвижимость на 120 млн рублей
02 сентября 2024, 15:46

Фото: iStock/Rawf8

Задержанный заместитель командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майор Валерий Муминджанов владеет недвижимостью стоимостью 120 миллионов рублей. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на СК РФ.
Следствие установило, что генерал-майор владеет многочисленными объектами недвижимости в Москве и Воронеже. В настоящее время проводится проверка законности их приобретения.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о получении взятки в отношении Муминджанова. По версии следствия, он незаконным путём получил свыше 20 миллионов рублей взятки на поставках обмундирования на 1,5 миллиарда рублей, в том числе и в зону СВО.

Уточняется, что противоправную деятельность генерал-майор осуществлял, когда занимал пост руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны России.

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#сво
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Взрыв произошёл в жилом доме в Новороссийске
02 сентября 2024, 15:26

Фото: istockphoto/Kileman

В девятиэтажном жилом доме в Новороссийске произошёл сильный взрыв. По предварительной информации, взорвался бытовой газ в одной из квартир.
Инцидент произошёл на улице Видова. На место чрезвычайного происшествия уже приехали специалисты пожарно-спасательной службы МЧС, сообщает телеграм-канал SHOT. Спасатели уже внутри дома, ведётся поиск возможных пострадавших. В данное время горит квартира на четвёртом этаже, взрывом в помещении выбиты стёкла в окнах.

Соседние квартиры, предварительно, повреждений не получили. Специалисты продолжают обследование здания. На текущий момент известно об одном пострадавшем, он госпитализирован. Точную причину взрыва жилого здания установят после соответствующей проверки правоохранители и технические эксперты.

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СК возбудил дело о взятке против замкомандующего Ленинградским военным округом
02 сентября 2024, 15:11

Фото: iStock/Oksana Kalinina

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о получении взятки в отношении замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, он незаконным путём получил свыше 20 миллионов рублей взятки на поставках обмундирования на 1,5 миллиарда рублей, в том числе и в зону СВО.

Это было осуществлено, когда генерал-майор занимал пост руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны России.

Также в СК РФ сообщили, что Муминджанов вместе с членами своей семьи владеет имуществом более чем на 120 миллионов рублей. В настоящее время проверяется его законность.

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#следственный комитет
#взятка
#ленинградская область
#минобороны рф
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Подросток признался в убийстве всех членов своей семьи
Corriere della Sera: подросток из пригорода Милана зарезал всю свою семью
02 сентября 2024, 14:59

Фото: iStock/tiero

Подросток, проживающий в пригороде Милана Падерно-Дуньяно, призвался в совершении тройного убийства членов своей семьи. Об этом пишет газета Corriere della Sera.
Отмечается, что 17-летний парень сам позвонил в экстренные службы и сообщил о произошедшем. Вечером перед убийством, которое произошло в ночь на 1 сентября, родственники отмечали день рождения главы семьи. На празднике также присутствовали другие близкие.

После их ухода в ночь на воскресенье подросток ножом зарезал своих родителей и 12-летнего брата. В настоящее время мотив преступления не ясен. Соседи отзывались о семье положительно.

В ходе допроса подросток также не объяснил свои действия. В беседе со следователями он рассказал, что в течение нескольких дней испытывал недомогание и дискомфорт, его посещали мысли об убийстве, но не связанные в его семьёй.

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#убийство
#подросток
#соседи
#семья
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Два человека погибли во время пожара в посёлке в поселке Боково-Платово в ЛНР
02 сентября 2024, 14:52

Фото: istockphoto/photovs

В посёлке Боково-Платово в Луганской Народной Республике произошёл крупный пожар. В результате погибли два человека, ещё трое пострадали.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. По информации специалистов, площадь возгорания составила более 300 гектаров. Сначала загорелась сухая трава, затем огонь перекинулся на деревянные постройки. К тушению пожара привлечены более 40 специалистов и восемь единиц специальной техники.

Специальным транспортом из населённого пункта эвакуировали 32 человека. Они направлены в пункт временного размещения. Огонь повредил 41 частный дом, два барака, 86 хозяйственных построек, один автомобиль. К сожалению, от огня и угарного газа погибли два человека.

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Колокольня старинной церкви обрушилась из-за пожара на севере Франции
Во Франции загорелась церковь Непорочного зачатия в коммуне Сен-Омер
02 сентября 2024, 14:27

Фото: iStock/Diy1

На севере Франции в результате сильного пожара обрушилась колокольня церкви Непорочного зачатия. Об этом пишет газета La Voix du Nord.
Отмечается, что возгорание церкви в коммуне Сен-Омер произошло в 04:00 по местному времени. Сначала огонь вспыхнул в ризнице, после чего быстро распространился по всему зданию, дойдя до крыши

Спустя час после возгорания произошло обрушение колокольни.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Однако в целях безопасности была проведена эвакуация 57 жителей находящихся рядом домов.

Издание отмечает, что церковь была возведена в XIX веке. С 2015 по 2018 годы в ней проводилась масштабная реставрация. Тогда из здания были удалены детали из свинца и асбеста, что во время пожара помогло избежать сильного токсичного дыма.

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#эвакуация
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