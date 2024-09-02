В Керчи задержали мужчину за передачу Украине данных о системах ПВО Крыма

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Сотрудники ФСБ задержали жителя Керчи, который по заданию украинских спецслужб собирал и передавал сведения о расположении российских систем противовоздушной обороны (ПВО) в Республике Крым. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что в его телефоне была обнаружена переписка с украинским куратором.
В отношении 23-летнего задержанного было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. По ней ему может грозить наказание вплоть до пожизненного тюремного заключения.
Ранее сообщалось, что учителя рисования из Липецкой области приговорили к 20 годам тюрьмы за отправку крупных сумм в украинские фонды.
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В отношении 23-летнего задержанного было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. По ней ему может грозить наказание вплоть до пожизненного тюремного заключения.
Ранее сообщалось, что учителя рисования из Липецкой области приговорили к 20 годам тюрьмы за отправку крупных сумм в украинские фонды.
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Анастасия Чинкова