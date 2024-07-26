Обвиняемого в подрыве автомобиля в Москве доставили из Турции в Россию

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Обвиняемого в подрыве автомобиля в Москве Евгения Серебрякова доставили из Турции в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.
Отмечается, что задержание было проведено сотрудниками ФСБ и МВД при содействии турецких спецслужб и правоохранительных органов.
Обвиняемого доставили в Следственный комитет, где будут проведены дальнейшие следственные действия по его уголовному делу. Напомним, что его обвиняют по статьям УК РФ о покушении на убийство и незаконном обороте взрывных устройств.
Напомним, что в среду, 24 июля, на парковке на севере Москвы взорвался внедорожник. Внутри находились два человека. Мужчине от взрыва оторвало ступни, а его жена получила рваные раны лица. Они госпитализированы в Боткинскую больницу. Подозреваемый успел улететь в Турцию, однако там его оперативно задержали.
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Обвиняемого доставили в Следственный комитет, где будут проведены дальнейшие следственные действия по его уголовному делу. Напомним, что его обвиняют по статьям УК РФ о покушении на убийство и незаконном обороте взрывных устройств.
Напомним, что в среду, 24 июля, на парковке на севере Москвы взорвался внедорожник. Внутри находились два человека. Мужчине от взрыва оторвало ступни, а его жена получила рваные раны лица. Они госпитализированы в Боткинскую больницу. Подозреваемый успел улететь в Турцию, однако там его оперативно задержали.
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Анастасия Чинкова