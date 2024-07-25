МВД: подозреваемого в подрыве машины в Москве могли завербовать в России

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По информации, полученной от правоохранительных органов, Евгения Серебрякова, фигуранта дела о взрыве автомобиля на севере Москвы, могли завербовать в России, сообщили в РИА Новости.
В настоящее время выясняется, было ли это сделано дистанционно или нет.
Правоохранительные органы анализируют его аккаунты в социальных сетях и личные данные, чтобы выяснить обстоятельства его вербовки. Кроме того, проверяется возможная связь этого дела с Украиной.
В четверг в Бодруме состоится заседание суда, на котором будет решаться вопрос о его предварительном аресте.
Утром в среду на севере Москвы два человека пострадали в результате взрыва автомобиля. МВД РФ сообщило о взрыве неустановленного предмета во дворе дома на улице Синявинской.
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Правоохранительные органы анализируют его аккаунты в социальных сетях и личные данные, чтобы выяснить обстоятельства его вербовки. Кроме того, проверяется возможная связь этого дела с Украиной.
«Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в среду о задержании в Бодруме Евгения Серебрякова, который является фигурантом дела о подрыве автомобиля в Москве. Турецкие СМИ уточнили, что вместе с ним был задержан ещё один человек, имя которого не разглашается. Серебряков въехал в Турцию как турист, и на тот момент он не числился в списках разыскиваемых лиц», — говорится в материеле.
В четверг в Бодруме состоится заседание суда, на котором будет решаться вопрос о его предварительном аресте.
Утром в среду на севере Москвы два человека пострадали в результате взрыва автомобиля. МВД РФ сообщило о взрыве неустановленного предмета во дворе дома на улице Синявинской.
Замоскворецкий суд сообщил, что Евгению Серебрякову заочно предъявили обвинение в деле о подрыве автомобиля.
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Мира Полтева